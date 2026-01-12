Ветеран с 52 битки срещу местен фаворит на UFC Мексико Сити

„Краля“ Грийн вече дава старт на своята 2026 година.

От UFC обявиха в събота, че Кинг Грийн (33-17-1) ще се изправи срещу Даниел Зелхубер (15-3) на събитието UFC Мексико на 28 февруари. Когато Грийн влезе в октагона, това ще бъде неговото 29-о участие за организацията.

Американецът, който има баланс от 14-12-1 (1 несъстоял се мач) в UFC, идва след победа с неединодушно съдийско решение над дебютанта Ланс Гибсън-младши. Този успех прекъсна серия от две поредни загуби, след като Грийн стана жертва на „Нокаута на годината“ срещу Маурисио Руфи и бе победен чрез събмишън в първия рунд от Пади Пимблет. Сред последните му победи са тези над Гибсън, Джим Милър, Грант Доусън и Тони Фъргюсън.

Мексиканецът Зелхубер направи своя дебют в UFC през 2022 г., след като получи договор от предаването "Dana White’s Contender Series". 26-годишният боец загуби от Трей Огдън преди да нареди последователни победи над Ландо Ваната, Христос Ягос и Франсиско Прадо. След тези успехи възходът му в ранглистата беше спрян от серия от две поредни загуби.

Основният двубой на UFC Мексико ще бъде в категория муха между бившия шампион Брандън Морено и Асу Алмабаев. Събитието ще се проведе в Arena CDMX в Мексико Сити на 28 февруари.

Осем битки бяха добавени към UFC Мексико Сити