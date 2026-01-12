Ирландец оглавява първата боксова гала на UFC

Популярни
  • 12 яну 2026 | 12:58
  • 214
  • 0
Дългоочакваното навлизане на Дейна Уайт в света на бокса най-накрая е факт. Zuffa Boxing ще направи своя дебют на 23 януари, а събитието ще бъде оглавено от непобедения Калъм Уолш.

Години наред президентът на UFC обещаваше, че ще се заеме с бокса, за да го „поправи“, прилагайки своя успешен промоутърски модел от смесените бойни изкуства. През 2025 г. тези намерения се засилиха, след като Уайт и компанията майка TKO активно настояваха за промени в регулациите на спорта, подготвяйки почвата за своето навлизане.

Първата боксова галавечер на Zuffa ще се проведе в спортния център "UFC APEX" в нощта преди UFC 324. В основния двубой от категория супер полусредна непобеденият Калъм Уолш (15-0, 11 нокаута) ще се изправи срещу опитния ветеран Карлос Окампо (38-3, 26 нокаута). Новината беше обявена лично от Дейна Уайт в разговор със Стивън Ей Смит през уикенда.

„Боксовият мач е в нощта преди голямото събитие, на 23-ти“, съобщи Уайт. „Когато говоря за организиране на мачове, ще залагам на всички тези изгряващи таланти. Имаме това момче, Окампо, който е опитен ветеран. Единствените му загуби са в мачове за титли. Той има повече нокаути, отколкото Калъм [Уолш] има битки.“

„Калъм е непобеден, 15-0, и това е главното събитие. Очаква се да бъде страхотна боксова вечер“, добави той.

Едва на 24 години, Уолш има дългогодишни отношения с Уайт, като няколко от неговите двубои са излъчвани по UFC Fight Pass. Ирландският боксьор се боксира за последно през септември, когато спечели с решение срещу Фернандо Варгас-младши. Междувременно Окампо е в серия от три поредни победи, като последната му беше през октомври с нокаут в третия рунд над Рикардо Банюелос Сернас. Това е само първата стъпка на Уайт и TKO в боксовото пространство. Президентът на UFC заяви пред Стивън Ей Смит, че феновете могат да очакват пълномащабна офанзива в опит да превземат спорта.

„Отдавна говоря остро за бокса и сега е време да подкрепя думите си с дела“, каза Уайт. „Ще се отърва от санкциониращите организации. Най-добрите ще се бият с най-добрите. Ще подписваме с всички млади и изгряващи момчета.“

„Ако пробиеш в топ 10 и все още си непобеден, този рекорд ще означава нещо. Разбирате ли какво имам предвид? Всички са непобедени в бокса, защото никой не се бие с никого, нали? При нас всички ще се бият с всички“, завърши той.

