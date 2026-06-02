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Трима българи в класическия стил излизат в първия ден на рейтинговия турнир в Улан Батор

  • 2 юни 2026 | 21:25
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Трима българи в класическия стил излизат в първия ден на рейтинговия турнир в Улан Батор

Трима българи в класическия стил излизат в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Улан Батор (Монголия), който ще се проведе от 4 до 7 юни.

Стоян Кубатов, пети на Световното първенство през 2023-а и настоящ носител на пояса „Никола Петров“, ще спори в категория до 77 килограма.

Айк Мнацаканян, бронзов медалист на световни и европейски шампионати и Дейвид Димитров ще излязат при 82-килограмовите.

Жребият ще бъде теглен в сряда.

На турнира България ще бъде представена от общо шестима състезатели. При жените ще стартира само Биляна Дудова. Схватките в категория до 62 кг са в събота, 6 юни.

В свободния стил след дълго лечение на травма се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг). На натурализирания дагестанец Международната федерация по борба (UWW) отделя специално внимание в публикацията си за турнира. И отбелязва, че при победа Рамазанов ще се превърне във фаворит за титлата и на Световното първенство в Астана (Казахстан) през месец октомври. В категорията на шампиона дебют ще направи 32-годишният Мохамед Ноходи (Иран), трикратен световен вицешампион от по-долната категория.

Турнирът в Улан Батор ще бъде и тест за Рамазанов доколко се е възстановил от операцията на рамото, претърпяна през миналата година. Той също ще се бори в събота, съобщават от БФ Борба.

В неделния ден на тепиха ще излезе Шамил Мамедов (65 кг), за когото това ще бъде второ състезание за България. На Европейското първенство в Тирана роденият в Дагестан борец остана седми.

На турнира в Улан Батор елиминациите и финалите ще са в един ден за всяка категория.

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