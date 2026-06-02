Пет медала за младите български джудоки на Европейската купа в Гьор

Пет медала взеха прекадетите ни от Европейската купа по джудо в Гьор, Унгария. Титли спечелиха Алексей Марков (46) и Николай Крачунов (50) при 14-годишните. Мартин Илчев (55) Стефан Цветков (73) се окичиха със сребро при 16-годишните, а Антон Миланов (55) спечели бронз при 14-годишните. На крачка от стълбичката, пети, останаха Иван Антонов (55), Никол Колева и Мария-Магдалена Иванова, и двете на 70 кг, 16 г. както и Трифон Гоцев (над 73 кг. ), 14 г.

Участваха 556 състезатели от 24 страни.

