  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дейна Уайт прави първата си боксова галавечер на 23 януари

Дейна Уайт прави първата си боксова галавечер на 23 януари

  • 7 яну 2026 | 18:38
  • 340
  • 0
Дейна Уайт прави първата си боксова галавечер на 23 януари

Широко коментираният боксов проект на Дейна Уайт най-сетне става реалност.

„Опитвах се да ви кажа“: Оскар Де Ла Оя твърди, че е бил прав за Дейна Уайт на фона на разследването на ФБР
„Опитвах се да ви кажа“: Оскар Де Ла Оя твърди, че е бил прав за Дейна Уайт на фона на разследването на ФБР

Според Спортната комисия на щата Невада (NSAC) първото събитие на Zuffa Boxing ще се проведе в петък, 23 януари 2026 г. (вероятно 24-ти в България) — един ден преди UFC 324 — в залата UFC Apex в Лас Вегас, Невада. Галавечерта ще бъде излъчвана на живо по Paramount+, който е новият официален телевизионен и стрийминг партньор на UFC и Zuffa.

Президентът на WBC приветства навлизането на Дейна Уайт в бокса
Президентът на WBC приветства навлизането на Дейна Уайт в бокса

Макар че все още не са обявени официално конкретни мачове и няма потвърден главен двубой, няколко имена вече са подписали договори с новата организация, според популярния боксов журналист Дан Рафаел.

Сред тях са бившият световен шампион на WBA в суперлека категория Хосе Валенсуела (14-3), бившият WBA (Regular) шампион в полусредна категория Раджаб Бутаев (15-1), непобеденият боксьор в суперперо категория Джъстин Вилория (11-0), носителят на титлата WBO NABO в суперперо категория Еридсон Гарсия (23-1), световният шампион на WBO Global в средна категория Вито Мелницки младши (22-1), както и бронзовият олимпийски медалист от Игрите през 2016 г. Мисаел Родригес (14-0).

Zuffa Boxing ще постави приоритет върху изграждането на нови звезди и организирането на конкурентни двубои, вместо да се фокусира върху вече утвърдени имена и комерсиални атракции.

Zuffa Boxing планира да организира 12 събития през 2026 година, като всяка галавечер ще бъде излъчвана ексклузивно по Paramount+. Това допълнително засилва разрастващото се партньорство на платформата с UFC и нейното портфолио от бойни спортове.

Уайт от години намеква за желанието си да „поправи“ бокса, като приложи промоутърския модел на UFC към „сладката наука“. Това стартиране представлява първия му реален опит в тази посока, след като първоначалната концепция за Zuffa Boxing беше замразена преди почти десетилетие.

„Вълнувам се, че ще предложим страхотни боксови събития на глобална аудитория“, заяви Уайт. „Има милиони фенове на бокса, които вече ще могат да гледат конкурентни двубои с изгряващи таланти, както и с най-големите звезди в спорта. Paramount ще бъде домът, в който феновете на UFC и бокса ще могат да гледат най-великите битки в бойните спортове.“

