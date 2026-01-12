Популярни
Банско приема елита на световния сноуборд
Томова запази позиции в класацията на WTA

  • 12 яну 2026 | 10:54
  • 182
  • 0
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази позиции в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WТА)

30-годишната софиянка остава на 128-о място с 557 точки в актива си. Тази нощ тя стартира с успех в квалификациите на Откритото първенство на Австралия след победа над американката Бернарда Пера с 1:6, 6:4, 6:0 за 89 минути на корта.

Вики Томова показа характер и направи страхотен обрат на старта на пресявките на Australian Open
Вики Томова показа характер и направи страхотен обрат на старта на пресявките на Australian Open

Втората ракета на България Лия Каратанчева се изкачи с едно място до 291-во с 225 точки.

В челото на класацията е Арина Сабаленка от Беларус, която има 10990 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) с 8328 точки. Американката Коко Гоф се върна на третата позиция с 6423 точки).

