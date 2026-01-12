Столичният съперник на пътя на ПСЖ за Купата

Пари Сен Жермен и Париж ФК ще се изправят един срещу друг в мач от Купата на Франция за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за 12 януари 2026 г. от 22:10 часа на стадион "Парк де Пренс". Това ще бъде второ дерби между двата парижки отбора в рамките на само осем дни, след като те вече се срещнаха в мач от Лига 1 в началото на месеца.

ПСЖ вдигна и Суперкупата на Франция след драма с дузпи срещу Марсилия

Пари Сен Жермен демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. Шампионите завършиха наравно с Марсилия (2:2) в мач за Суперкупата на Франция на 8 януари 2026 г. Преди това те победиха именно Париж ФК (2:1) в мач от Лига 1 на 4 януари. ПСЖ постигна убедителна победа с 4:0 срещу Vendee Fontenay Foot в предишния кръг на Купата на Франция на 20 декември 2025 г. Отборът завърши наравно с Фламенго (1:1) в мач от Междуконтиненталната купа на 17 декември и победи Метц като гост с 3:2 в Лига 1 на 13 декември. Париж ФК, от своя страна, показва колеблива форма с една победа, две равенства и две загуби в последните си пет мача. Те загубиха от Пари Сен Жермен (2:1) в последния си мач от Лига 1 на 4 януари 2026 г. Преди това отборът постигна убедителна победа с 3:0 като гост срещу Раон Л'Етап в Купата на Франция на 20 декември. Париж ФК претърпя тежко поражение от Тулуза (0:3) на 13 декември, а преди това записа две последователни равенства – 0:0 срещу Льо Авър на 7 декември и 1:1 срещу Оксер на 29 ноември.

Двата парижки отбора имат ограничена история на директни сблъсъци, като са се срещали само три пъти в официални и приятелски мачове. Пари Сен Жермен има преимущество с две победи и едно равенство. Последната им среща беше съвсем наскоро – на 4 януари 2026 г. в мач от Лига 1, който ПСЖ спечели с 2:1. Преди това отборите се срещнаха в приятелски мач на 16 декември 2022 г., когато ПСЖ отново победи с 2:1. Най-старата им среща е от 14 юли 2017 г., също приятелски мач, завършил наравно 1:1. Интересно е, че в две от трите срещи резултатът е бил 2:1 в полза на ПСЖ, което показва определена тенденция в техните сблъсъци.