  3. Ивайло Станчев: Справихме се много добре, можем и още

  • 17 дек 2025 | 07:20
Черноморец (Балчик) изпраща успешна година. През пролетта й игра финал за купата на Аматьорската лига. В настоящото издание на турнира, пък му предстои полуфинал на Североизточна България. След първата половина на първенството, отбора от Балчик дели първото място със Септември (Тервел) в Североизточната Трета лига.

Ивайло Станчев, треньор на Черноморец направи равносметката пред Sportal.bg.

„Настоящият сезон започна изключително силно за нас – записахме седем поредни победи в първенството и общо девет с мачовете за купата на Аматьорската лига. Именно в този период имахме и най-тежката си програма, тъй като се изправихме срещу основни конкуренти за челните места. Важно е да се отбележи и фактът, че разполагаме с най-младия състав в групата, с изключение на тези на дублиращите тимове на професионалните клубове.

Смятам, че се справихме много добре. Като максималист обаче не мога да скрия и известна доза разочарование от това, че не успяхме да завършим полусезона без загуба. Създаваме доста на брой положения, но не винаги успяваме да реализираме достатъчно, за да си тръгнем победители от всеки един двубой. Така че това ще е и елементът, над който ще набелегнем по време на подготовката“.

