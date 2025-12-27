Черноморец (Балчик) обяви първото си зимно попълнение

Черноморец (Балчик) представи първото си ново попълнение. Това е Кристо Яначков. Той е роден 2005 г. – юноша на Черно море, където преминава през всички възрастови гарнитури, както и през втория отбор на „моряците“.

В своята кариера е защитавал цветовете още на Академик (Свищов) и ФК Ямбол, с който отбелязва първия гол във финала за Купата на Аматьорската лига именно срещу Черноморец, и в крайна сметка печели трофея след изпълнение на дузпи.

През есента на настоящия сезон Кристо беше част от състава на Спартак (Плевен) във Втора лига, където записа 8 официални двубоя.

"Пожелаваме му много голове, силни мачове и победи с екипа на нашия отбор! Добре дошъл и успех!", написаха от клуба.

Снимка: chernomoretsbalchik.com