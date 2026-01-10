Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кале Рованпера дебютира с 11-то и 17-то място в състезанията с едноместни болиди

Кале Рованпера дебютира с 11-то и 17-то място в състезанията с едноместни болиди

  • 10 яну 2026 | 15:59
  • 80
  • 0
Кале Рованпера дебютира с 11-то и 17-то място в състезанията с едноместни болиди

Двукратният световен рали шампион Кале Рованепра направи своя дебют в състезанията с едноместнити болиди рано тази сутринта, участвайки в първите две състезания за сезона във Формула Регионал Океания в Нова Зеландия.

В квалификацията, която определи реда на стартира за първото състезание, финалндецът даде 16-то време, изоставайки с малко повече от секунда от Уго Угочукву, който спечели полпозишъна. В откриващата надпревара Рованпера загуби една позиция, за да финишира 17-ти, което беше и неговата стартова позиция за втората надпревара. В нея Рованпера се представи по-силно и остана на крачка от влизането в топ 10, след като финишира на 11-то място, на само 1.5 секунди зад десетия, неговият съотборник в екипа на Хайтек Фион Маклоклън.

Сезонът във Формула Регионал Океания продължава тази нощ с още две състезания на пистата в Хамптън Даунс. Календарът на шампионата включва общо четири кръга в четири последователни уикенда на четири трасета из Нова Зеландия.

Снимки: TGR NZ

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

От Ауди показаха първите официални снимки на новата си кола

От Ауди показаха първите официални снимки на новата си кола

  • 10 яну 2026 | 13:21
  • 3563
  • 0
Монтоя: Серхио Перес разказва ужасни неща за Ред Бул

Монтоя: Серхио Перес разказва ужасни неща за Ред Бул

  • 9 яну 2026 | 21:01
  • 3043
  • 3
Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

  • 9 яну 2026 | 20:20
  • 7540
  • 0
Хонда показа двигателя за Астън Мартин

Хонда показа двигателя за Астън Мартин

  • 9 яну 2026 | 20:16
  • 1206
  • 1
Ясно е кога ще бъде премиерата на Макларън

Ясно е кога ще бъде премиерата на Макларън

  • 9 яну 2026 | 20:11
  • 4556
  • 0
Операцията на Фермин Алдегер е била успешна, няма срок за възстановяването му

Операцията на Фермин Алдегер е била успешна, няма срок за възстановяването му

  • 9 яну 2026 | 19:35
  • 1363
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

Гьозтепе 0:0 ЦСКА 1948, Берна дебютира за "червените"

  • 10 яну 2026 | 16:00
  • 2825
  • 2
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 4814
  • 4
Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

  • 10 яну 2026 | 14:08
  • 16794
  • 43
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 8499
  • 9
Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Макълсфийлд шокира Кристъл Палас с втори гол

Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, Макълсфийлд шокира Кристъл Палас с втори гол

  • 10 яну 2026 | 13:54
  • 1819
  • 0
Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 1713
  • 1