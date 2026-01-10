Кале Рованпера дебютира с 11-то и 17-то място в състезанията с едноместни болиди

Двукратният световен рали шампион Кале Рованепра направи своя дебют в състезанията с едноместнити болиди рано тази сутринта, участвайки в първите две състезания за сезона във Формула Регионал Океания в Нова Зеландия.

В квалификацията, която определи реда на стартира за първото състезание, финалндецът даде 16-то време, изоставайки с малко повече от секунда от Уго Угочукву, който спечели полпозишъна. В откриващата надпревара Рованпера загуби една позиция, за да финишира 17-ти, което беше и неговата стартова позиция за втората надпревара. В нея Рованпера се представи по-силно и остана на крачка от влизането в топ 10, след като финишира на 11-то място, на само 1.5 секунди зад десетия, неговият съотборник в екипа на Хайтек Фион Маклоклън.

Сезонът във Формула Регионал Океания продължава тази нощ с още две състезания на пистата в Хамптън Даунс. Календарът на шампионата включва общо четири кръга в четири последователни уикенда на четири трасета из Нова Зеландия.

Снимки: TGR NZ