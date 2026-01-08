Влади Зографски: Направих солидно класиране в „Четирите шанци“

Владимир Зографски, най-добрият българин в ски скока, който постигна и най-престижните класирания на наш състезател в историята, коментира представянето си в състезанието „Четирите шанци“. „Завърши най-престижното състезание в ски скока – „Четирите шанци“. Постигнах 14-то място в генералното класиране, което е солиден резултат. Имах добри скокове, но за съжаление ми липсваше стабилност. И във четирите старта имах по един добър и един слаб скок, но важното е, че знаем върху какво трябва да работим“, коментира Влади пред сайта на родната федерация по ски.

Той се надява грешките да бъдат отстранени и да направи добри класирания на олимпийските игри и на световното първенство.