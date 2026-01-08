Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  3. Влади Зографски: Направих солидно класиране в „Четирите шанци“

Влади Зографски: Направих солидно класиране в „Четирите шанци“

  • 8 яну 2026 | 09:02
  • 366
  • 0

Владимир Зографски, най-добрият българин в ски скока, който постигна и най-престижните класирания на наш състезател в историята, коментира представянето си в състезанието „Четирите шанци“. „Завърши най-престижното състезание в ски скока – „Четирите шанци“. Постигнах 14-то място в генералното класиране, което е солиден резултат. Имах добри скокове, но за съжаление ми липсваше стабилност. И във четирите старта имах по един добър и един слаб скок, но важното е, че знаем върху какво трябва да работим“, коментира Влади пред сайта на родната федерация по ски.

Той се надява грешките да бъдат отстранени и да направи добри класирания на олимпийските игри и на световното първенство.

Следвай ни:

Още от Милано Кортина 2026

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 15585
  • 15
Макс Алегри ще участва в щафетата с Олимпийския огън

Макс Алегри ще участва в щафетата с Олимпийския огън

  • 7 яну 2026 | 22:51
  • 899
  • 0
Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

Добра позиция за Алберт Попов след първия манш в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 20:27
  • 13836
  • 5
Весела Лечева: До момента сме с 19 квоти за Милано Кортина, има възможност за още две

Весела Лечева: До момента сме с 19 квоти за Милано Кортина, има възможност за още две

  • 7 яну 2026 | 15:59
  • 1047
  • 1
В Мадона е най-големият шанс на Алберт Попов досега през сезона

В Мадона е най-големият шанс на Алберт Попов досега през сезона

  • 7 яну 2026 | 15:54
  • 1353
  • 0
Владимир Зографски с историческо постижение на "Четирите шанци"

Владимир Зографски с историческо постижение на "Четирите шанци"

  • 6 яну 2026 | 20:00
  • 19662
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

Григор Димитров в битка за място на 1/4-финалите в Бризбън

  • 8 яну 2026 | 10:32
  • 4486
  • 9
Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 38387
  • 61
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 16899
  • 16
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 15585
  • 15
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 28136
  • 34
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 25706
  • 26