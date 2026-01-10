Зографски преодоля квалификацията в Закопане

Българинът Владимир Зографски премина квалификацията на състезанието по ски скок в Закопане, Полша с 14-и резултат.

Българинът, който е с температура, успя да се събере и направи скок от 129,5 метра, който му донесе 120,4 точки - достатъчно висок резултат, за да няма проблем да бъде сред първите 50 за утрешния старт.

Победител в квалификацията стана австриецът Мануел Фетнер, а след него се наредиха сънародниците му Ян Хьорл и Максимилиан Ортнер.

Фетнер направи скок от 138 метра за 133,7 точки и изпревари с 2,1точки Хьорл и с 3 точки Ортнер.

Състезанието в Закопане е в утрешния 11-ти януари (неделя) от 17:00 часа.