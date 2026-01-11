Популярни
  Милан
  2. Милан
  3. Игли Таре за Майк Менян: Убеден съм, че здравият разум ще надделее

Игли Таре за Майк Менян: Убеден съм, че здравият разум ще надделее

  • 11 яну 2026 | 16:52
  • 1238
  • 0

Спортният директор на Милан Игли Таре за пореден път изрази убеденост, че клубът ще успее да преподпише със своя капитан Майк Менян, чийто договор изтича в края на сезона. Той също така се изказа ласкаво за халфа Ардон Яшари, предвид първия му шампионатен мач като титуляр, и увери, че нападателят Кристофър Нкунку няма да бъде продаден през този месец.

“Класирането показва, че сме в позитивна форма, като първият ни полусезон включваше някои важни резултати. Има още много за подобрение, но ние сме обнадеждени и също така осъзнаваме, че трябва да допуснем възможно най-малко грешки оттук до края на кампанията. Знаем, че връзката ни с Майк е изключителна. Той харесва проекта на Милан и иска да остане. Трябва да изчакаме зелената светлина, но съм убеден, че здравият разум ще надделее и той ще бъде важна фигура за бъдещето на този проект.

Имаме големи очаквания към Яшари, който през миналия сезон показа някои прекрасни изяви. Той претърпя инцидент в началото на сезона, който на практика го извади за четири месеца, но се представя много по-добре през последните два месеца, като игра за Купата и Суперкупата на Италия, доказвайки, че принадлежи към клуб като Милан. Дали Нкунку ще остане в отбора? Той е играч на Милан и се радваме, че все още е такъв”, коментира Таре пред DAZN преди мача с Фиорентина.

