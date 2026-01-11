Игли Таре за Майк Менян: Убеден съм, че здравият разум ще надделее

Спортният директор на Милан Игли Таре за пореден път изрази убеденост, че клубът ще успее да преподпише със своя капитан Майк Менян, чийто договор изтича в края на сезона. Той също така се изказа ласкаво за халфа Ардон Яшари, предвид първия му шампионатен мач като титуляр, и увери, че нападателят Кристофър Нкунку няма да бъде продаден през този месец.
“Класирането показва, че сме в позитивна форма, като първият ни полусезон включваше някои важни резултати. Има още много за подобрение, но ние сме обнадеждени и също така осъзнаваме, че трябва да допуснем възможно най-малко грешки оттук до края на кампанията. Знаем, че връзката ни с Майк е изключителна. Той харесва проекта на Милан и иска да остане. Трябва да изчакаме зелената светлина, но съм убеден, че здравият разум ще надделее и той ще бъде важна фигура за бъдещето на този проект.
Имаме големи очаквания към Яшари, който през миналия сезон показа някои прекрасни изяви. Той претърпя инцидент в началото на сезона, който на практика го извади за четири месеца, но се представя много по-добре през последните два месеца, като игра за Купата и Суперкупата на Италия, доказвайки, че принадлежи към клуб като Милан. Дали Нкунку ще остане в отбора? Той е играч на Милан и се радваме, че все още е такъв”, коментира Таре пред DAZN преди мача с Фиорентина.
Снимки: Gettyimages