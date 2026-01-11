Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Следете НБА със Sportal.bg: Шест мача тази нощ

Следете НБА със Sportal.bg: Шест мача тази нощ

  • 11 яну 2026 | 01:08
  • 126
  • 0
Следете НБА със Sportal.bg: Шест мача тази нощ

В нощта на 10-и срещу 11-ти януари (събота срещу неделя) се играят шест нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Преди тяхното начало лидери бяха шампионът Оклахома Сити Тъндър с баланс от 32 победи и 7 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 28 успеха и 9 поражения (Източна конференция).

Всичко започна с двубоя между Кливланд Кавалиърс и Минесота Тимбъруулвс. Това бе единственият двубой преди полунощ и той стартира в 20:00 часа българско време. Двата тима изиграха относително равностоен и доста зрелищен двубой, в който двата тима си размениха почти 300 точки общо. "Кавалерите" надделяха с крайното 146:134 (29:33 34:32 36:26 47:43).

В 2:00 часа се открива програмната схема за новото денонощие. Първият мач след полунощ е между Индиана Пейсърс и Маями Хийт.

Половин час по-късно стартира схватката между Източния лидер Детройт Пистънс и ЛА Клипърс.

В 3:00 часа има още два двубоя, като в единия от тях шампионът от сезон 2023/2024 Бостън Селтикс приема Сан Антонио Спърс.

По същото време играят още отборите на Чикаго Булс и Далас Маверикс.

В 4:30 стартира последната среща. В нея Юта Джаз е домакин на Шарлът Хорнетс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

Йордан Янков пред Sportal.bg: Ако желанието не е на 100%, това е проблем

  • 10 яну 2026 | 19:56
  • 458
  • 3
Черно море смаза Левски във Варна

Черно море смаза Левски във Варна

  • 10 яну 2026 | 20:59
  • 6077
  • 4
Шампионите се измъчиха, но не позволиха сензация в Шумен

Шампионите се измъчиха, но не позволиха сензация в Шумен

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 6998
  • 2
Шоу на Герганов вдъхнови Ботев Враца за гръмка победа в Ботевград

Шоу на Герганов вдъхнови Ботев Враца за гръмка победа в Ботевград

  • 10 яну 2026 | 16:40
  • 3552
  • 1
Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

Монте Морис пропуска редица мачове на Олимпиакос

  • 10 яну 2026 | 16:29
  • 563
  • 0
Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

Сделката за Дончич изглежда все по-кошмарна за Далас! Антъни Дейвис отново аут за дълго

  • 10 яну 2026 | 16:18
  • 1161
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 38959
  • 62
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 24735
  • 104
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 34632
  • 15
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 22583
  • 43
Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

  • 10 яну 2026 | 23:59
  • 5330
  • 11
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 18014
  • 11