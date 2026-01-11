Следете НБА със Sportal.bg: Шест мача тази нощ

В нощта на 10-и срещу 11-ти януари (събота срещу неделя) се играят шест нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Преди тяхното начало лидери бяха шампионът Оклахома Сити Тъндър с баланс от 32 победи и 7 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 28 успеха и 9 поражения (Източна конференция).

Всичко започна с двубоя между Кливланд Кавалиърс и Минесота Тимбъруулвс. Това бе единственият двубой преди полунощ и той стартира в 20:00 часа българско време. Двата тима изиграха относително равностоен и доста зрелищен двубой, в който двата тима си размениха почти 300 точки общо. "Кавалерите" надделяха с крайното 146:134 (29:33 34:32 36:26 47:43).

В 2:00 часа се открива програмната схема за новото денонощие. Първият мач след полунощ е между Индиана Пейсърс и Маями Хийт.

Половин час по-късно стартира схватката между Източния лидер Детройт Пистънс и ЛА Клипърс.

В 3:00 часа има още два двубоя, като в единия от тях шампионът от сезон 2023/2024 Бостън Селтикс приема Сан Антонио Спърс.

По същото време играят още отборите на Чикаго Булс и Далас Маверикс.

В 4:30 стартира последната среща. В нея Юта Джаз е домакин на Шарлът Хорнетс.