Кливланд спря победната серия на Минесота в резултатно шоу

Донован Мичъл реализира 28 точки и Кливланд Кавалиърс поеха контрол през второто полувреме за успеха над Минесота Тимбъруулвс със 146:134, с която прекъснаха серията от четири победи на "Горските вълци".

Мичъл също така наниза четири тройки, а петима играчи на тима завършиха с поне 20 точки. Еван Мобли вкара 24, Джейлън Тайсън отбеляза 23, а Дериъс Гарланд добави 22. Сам Мерил също се отличи с 20 точки и постави рекорд за тима с поне пет тройки в четири поредни срещи. Антъни Едуардс и Наз Рийд реализираха по 25 точки за Минесота.

146-те точки са четвъртият най-голям брой, които Кавалиърс са отбелязвали в редовното време на мач. Те записаха 148 при победата над Вашингтон Уизардс на 7 ноември.

Снимки: Gettyimages