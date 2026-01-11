Кауай Ленард се развихри за обрат на Клипърс срещу Детройт, историческа победа за Шарлът над Юта

Андрю Нембхард се отличи с 29 точки и 9 асистенции за състава на Индиана Пейсърс, който разгроми Маями Хийт със 123:99.

Тайлър Хиро завърши с 21 точки, 7 борби и 4 асистенции за "Горещите", които загубиха три от последните си четири срещи и пропуснаха първите си 11 тройки в двубоя.

Кауай Ленард вкара 26 точки, а Джон Колинс добави 25 за успеха на Лос Анджелис Клипърс срещу Детройт с 98:92. Клипърс изоставаха с 19 през първото полувреме и с 14 през четвъртата четвърт, преди да завършат мача със серия от 28:8.

Джеймс Хардън добави 19 точки, 7 борби и 7 асистенции за състава от Лос Анджелис, който е спечелил 9 от последните си 11 срещи.

Коби Уайт наниза 22 точки, а Чикаго Булс надделя над Далас Маверикс със 125:107, за да прекъсне серията си от три поражения.

Маверикс започнаха мача без контузения Антъни Дейвис и останаха без треньора си Джейсън Кид по средата на първата четвърт, след като той беше изгонен за спор със съдията Скот Фостър.

Брeндън Милър реализира 18 точки, ЛаМело Бол вкара 17, а Шарлът натрупа преднина от 47 точки през първото полувреме за разгрома срещу Юта Джаз със 150:95. това е втората най-голяма победа в историята на "Стършелите" и най-гръмкият им успех като гост.

Снимки: Gettyimages