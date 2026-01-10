Популярни
Бътън каза защо според него Норис е щял да загуби битката за титлата

  • 10 яну 2026 | 15:46
Бътън каза защо според него Норис е щял да загуби битката за титлата

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън призна, че е мислел, че Ландо Норис няма да успее да се пребори за титлата през сезон 2025 и каза защо.

Норис започна кампанията много силно, печелейки откриващото състезание в Австралия, но след това трябваше да чака до осмия старт за годината в Монако, за да запише втората си победа. Впоследствие британецът триумфира още пет пъти (Австрия, Великобритания, Унгария, Мексико Сити и Сао Пауло) по пътя към световната титла, която той спечели със само две точки пред Макс Верстапен.

„Ландо е много емоционален и трябва да си призная, че аз смятах, че това ще бъде неговото падение. Неговият талант не подлежи на въпрос. Скоростта му е просто невероятна. Все още си спомням ясно неговият първи тест с Макларън в Унгария (2017 година). Той беше много бърз още от старта“, каза Бътън в интервю за BBC Somerset.

