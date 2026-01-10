Популярни
Марио Балотели подписа с 15-и клуб в кариерата си

  • 10 яну 2026 | 14:46
Бившият национал на Италия Марио Балотели вече е футболист на Ал-Итифак. Клубът е от Обединените арабски емирства и се състезава в местната втора дивизия, където през миналия сезон завърши трети.

Балотели вече е на 35 години, а през изминалите 12 месеца беше без отбор, след като за последно беше в Дженоа. Той не е играл в официален мач от 21 декември 2024 г. Тогава той влезе като резерва за Дженоа в двубой от Серия "А" срещу Наполи.

Контрактът на нападателя е до 2028 година. Това е 15-ият му клуб в кариерата.

Сред останалите играчи в Ал-Итифак няма нито едно познато име.

