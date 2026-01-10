Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Християн Касабов пред Sportal.bg: С тренера показахме, че сме почти на върха в българката атлетика за 2025 г.

Християн Касабов пред Sportal.bg: С тренера показахме, че сме почти на върха в българката атлетика за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 14:38
  • 375
  • 0

Сребърният медалист на 110 метра с препятствия от Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години от Тампере 2025 Християн Касабов зае осмо място в анкетата на Viasport.bg за “Най-добър млад спортист” на България за изминалата година. Касабов даде специално интервю за Sportal.bg след церемонията.

“Изключително съм доволен, че тази година с тренера (б.а. Симеон Попхлебаров) показахме, че сме почти на върха в българската лека атлетика. За новата година вече имаме Световно първенство за юноши, където се надяваме пак да стигнем медалите, на нови национални рекорди и добри постижения.

Иван Иванов е "Най-добър млад спортист" на България за 2025 г.
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

В момента с тренера изгладихме някои проблеми, които имахме във физическото ми състояние. В момента се чувстваме доста по-силни, добре ми вървят краката между ппрепятственикът пред Sportal.bg.

31 Най-добър млад спортист на България за 2025

Касабов разкри и кога ще е първият му старт за сезона. Той ще участва за първи път през 2026 г. на Националния шампионат за юноши и девойки под 20 години. В началото на февруари пък му предстоят два старта в Острава, където ще гони силни резултати.

Цялото интервю с Християн Касабов може да намерите във видеото.

Снимки: Владимир Иванов

