  Валентина Георгиева: Ще обърна внимание на здравето си

Валентина Георгиева: Ще обърна внимание на здравето си

  • 10 яну 2026 | 14:20
  • 237
  • 0

Двукратната сребърна европейска медалистка на прескок Валентина Георгиева се нареди на седмо място в класацията на Viasport.bg за “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г. Възпитаничката на Филип Янев, която миналата година беше №1 в тази класация, имаше година, изпълнена със смесени емоции. Георгиева спечели медал на Европейското, но получи контузия през 2025 г. и се наложи да претърпи операция на коляното.

“Много е важно за мен да има такава анкета за млади спортисти като нас, за да бъдем оценявани. Защото живеем в такава държава, в която наистина много трудно се забелязват таланти. Наистина много деца като влязат в пубертета, започва да не ги вълнува толкова спортът, колкото тийнейджърският живот. Наистина е важна подкрепата, която получават тези деца, тези спортисти. Дали ще е от родители, дали от федерация и треньори.

Точно тези анкети дават може би всъщност дават много голяма мотивация на спортистите да продължават да правят успехи, за да може в следващи подобни анкети да се извисяват на по-високи нива”, каза Георгиева пред медиите след награждаването.

Иван Иванов е "Най-добър млад спортист" на България за 2025 г.
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Тя коментира и здравословното си състояние: “Състоянието на крака в момента е добре. Интервенцията от преди пет дни не засягаше ставата. Получи се едно хематомче, което имаме съмнение, че е била скъсана вена или мъничка артерийка, която е направиха въпросния хематом. Впоследствие на рехабилитацията започна да пречи и да създава проблеми. Сметнахме, че най-доброто решение ще бъде да се премахне. Премахнахме го успешно, наистина не беше нещо, което застрашава ставата. Вече се надявам да не се появява подобно нещо. Продължавам напред с раздвижването на крака.

31 Най-добър млад спортист на България за 2025

За възстановяването не може да се каже, тъй като травмата е малко по-сериозна от предната. Този път правихме менискус. Има външна стабилизация, тъй като за втори път се къса кръстната връзка. Тази стабилизация спомага повече да не се получава такава контузия. Имах. присаждане на хрущял. Никой не може да ми даде време за рехабилитациите, аз също няма да си давам. Ще обърна внимание на здравето си.”

Цялото интервю с Валентина Георгиева може да намерите във видеото.

Снимки: Владимир Иванов

