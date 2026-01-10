Чаби Алонсо: Отиваме на заколение? Това е футбол, всичко може да се случи

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо има шанс да спечели първия си трофей начело на тима, след като в неделя вечер ще изведе “белите” срещу Барселона във финала за Суперкупата на Испания. Мачът е в Джеда от 21:00 часа. Мнозина обаче дават предимство на “блаугранас” заради по-добрите резултати в Ла Лига. Освен това “кралете” вероятно са повлияни и от тежката загуба с 2:5 от каталунците в същия двубой преди година. Все пак Алонсо е оптимист и е убеден, че футболистите му имат сили да се справят с вечния враг.

Ето какво заяви треньорът на редовната си пресконференция:

Как е отборът?

Това е специален мач, като много искахме да сме тук. Важни ще бъдат както футболният, така и емоционалният аспект. Готови сме и трябва да изиграем съвършен двубой.

Има ли фаворит?

Това е финал, това е мач. Познаваме се много добре, между двата отбора няма тайни. Всичко може да се случи и сме концентрирани върху това какво трябва да направим и как да изиграем срещата. Ще има всякакви моменти. Трябва да имаме нужната енергия.

Отива ли отборът на “заколение“?

Това е футбол. Всичко може да се случи. Подготвяме се да победим.

Има ден по-малко почивка от Барселона

Така се падна жребият – играхме във втория полуфинал и това не може да се промени. Сега трябва да бъдем ефективни и да подготвим за финал срещу взискателен съперник.

Как е Мбапе?

Той е много по-добре. Срещу Атлетико Мадрид беше на ръба да може да играе и решихме да не бързаме, като имахме предвид, че може да бъде готов за финала. Пристигна със самолет вчера и днес ще тренира с отбора. Ще го оценим и ще решим дали ще започне като титуляр или ще играе по-малко.

Т.е. - готови сте да рискувате с него?

Това е решение, което ще вземем заедно с играча, треньорския щаб и лекарите. Трябва да се прецени рискът – моментът, в който се намираме, и какво е заложено. Не сме камикадзета, когато вземаме решения. Това е контролиран риск.

Как са централните защитници?

И тримата са по-добре, но днес следобед тренираме и ще имаме повече информация. Изпитваме все по-големи проблеми при избора на бранители. Това натоварва повече футболистите, които трябва да играят повече, но такава е ситуацията, в която сме.

Какво става с Винисиус?

Всеки играч е различен. Във всеки момент трябва да имаш тази интелигентност. Вини е емоционален, трябва да знаеш как да си близо до него. Съотборниците и треньорският щаб го правят по правилния начин. Това е въпрос на моменти. Той ще се върне на много високо ниво и ще бъде решаващ. Задължително се нуждаем от него утре.

Как приемате подкрепата на феновете в Саудитска Арабия?

Усещаме я, чувстваме я. Така е по целия свят. Ние сме най-големият клуб. Благодарни сме. Би ни харесало да я усетим отново и утре.

Какво мислите за Ламин Ямал?

Няма да откривам аз нещата. На възрастта, на която е, и с нивото, което показва… той е фантастичен. Ямал е различен играч, но не определя нашия тактически план. Педри също е такъв. В Барса има и други, които също са важни.

