Чаби Алонсо: Отиваме на заколение? Това е футбол, всичко може да се случи

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо има шанс да спечели първия си трофей начело на тима, след като в неделя вечер ще изведе “белите” срещу Барселона във финала за Суперкупата на Испания. Мачът е в Джеда от 21:00 часа. Мнозина обаче дават предимство на “блаугранас” заради по-добрите резултати в Ла Лига. Освен това “кралете” вероятно са повлияни и от тежката загуба с 2:5 от каталунците в същия двубой преди година. Все пак Алонсо е оптимист и е убеден, че футболистите му имат сили да се справят с вечния враг.
Ето какво заяви треньорът на редовната си пресконференция:
Как е отборът?
Това е специален мач, като много искахме да сме тук. Важни ще бъдат както футболният, така и емоционалният аспект. Готови сме и трябва да изиграем съвършен двубой.
Има ли фаворит?
Това е финал, това е мач. Познаваме се много добре, между двата отбора няма тайни. Всичко може да се случи и сме концентрирани върху това какво трябва да направим и как да изиграем срещата. Ще има всякакви моменти. Трябва да имаме нужната енергия.
Отива ли отборът на “заколение“?
Това е футбол. Всичко може да се случи. Подготвяме се да победим.
Има ден по-малко почивка от Барселона
Така се падна жребият – играхме във втория полуфинал и това не може да се промени. Сега трябва да бъдем ефективни и да подготвим за финал срещу взискателен съперник.
Как е Мбапе?
Той е много по-добре. Срещу Атлетико Мадрид беше на ръба да може да играе и решихме да не бързаме, като имахме предвид, че може да бъде готов за финала. Пристигна със самолет вчера и днес ще тренира с отбора. Ще го оценим и ще решим дали ще започне като титуляр или ще играе по-малко.
Т.е. - готови сте да рискувате с него?
Това е решение, което ще вземем заедно с играча, треньорския щаб и лекарите. Трябва да се прецени рискът – моментът, в който се намираме, и какво е заложено. Не сме камикадзета, когато вземаме решения. Това е контролиран риск.
Как са централните защитници?
И тримата са по-добре, но днес следобед тренираме и ще имаме повече информация. Изпитваме все по-големи проблеми при избора на бранители. Това натоварва повече футболистите, които трябва да играят повече, но такава е ситуацията, в която сме.
Какво става с Винисиус?
Всеки играч е различен. Във всеки момент трябва да имаш тази интелигентност. Вини е емоционален, трябва да знаеш как да си близо до него. Съотборниците и треньорският щаб го правят по правилния начин. Това е въпрос на моменти. Той ще се върне на много високо ниво и ще бъде решаващ. Задължително се нуждаем от него утре.
Как приемате подкрепата на феновете в Саудитска Арабия?
Усещаме я, чувстваме я. Така е по целия свят. Ние сме най-големият клуб. Благодарни сме. Би ни харесало да я усетим отново и утре.
Какво мислите за Ламин Ямал?
Няма да откривам аз нещата. На възрастта, на която е, и с нивото, което показва… той е фантастичен. Ямал е различен играч, но не определя нашия тактически план. Педри също е такъв. В Барса има и други, които също са важни.