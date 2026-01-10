Алкарас спечели мача за милиони срещу Синер в Корея

Карлос Алкарас удари първи в новата година. Макар и да ставаше дума за демонстративен мач, проведен в Южна Корея, тенисистът от Мурсия наклони везните в своя полза срещу Яник Синер с 7:5 и 7:6(6) за 1 час и 48 минути.

Това му позволява да пристигне на Откритото първенство на Австралия с максимално самочувствие, при това в мач, който беше първият на Самуел Лопес като основен треньор на шесткратния шампион от "Големия шлем". Любопитният трофей беше персонализирана ракета, макар и не от масивно злато като тази в Рияд.

Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

Синер бе спечелил последните два сблъсъка между двамата: финала на Six Kings Slam и финала на ATP Finals в Торино. Този път обаче именно Алкарас се адаптира по-добре към условията на игра.

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz trying to hit the most extreme angles possible during their exhibition in Seoul



They’re not real 😭😭😭



(h/t @carlosalcarazbr)



pic.twitter.com/rnYkt9Nt9n — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 10, 2026

Организаторите на приятелския мач в Инчхон изградиха в Inspire Arena корт с паркет – настилка, с каквато двамата най-добри тенисисти в света никога не бяха играли досега. ATP я забрани през 2009 г. Това затрудни движенията им и създаде някои проблеми за Синер, който се подхлъзна в средата на първия сет.

Бързината на синтетичната настилка доведе до много малко разигравания и само до един пробив на сервис. Той беше в полза на Карлитос в дванадесетия гейм на първия сет и му донесе първото предимство в резултата.

Carlos Alcaraz and Jannik Sinner's reaction to this kid's forehand winner against Carlos



😂😂😂😂



(h/t @sinnervideos)pic.twitter.com/fpMC6YgoJN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 10, 2026

Във втората част равенството се запази до тайбрека. Като любопитен момент – на корта присъства млад кореец, поканен от Синер, който успя да спечели точка срещу световния номер 1. Точката беше зачетена в резултата.

Sehun taking photos with Jannik Sinner and Carlos Alcaraz at the Hyundai Card Super Match 14 today! 📸🎾#OurCoinTosserSEHUN#세훈x현대카드슈퍼매치pic.twitter.com/KzbnMKMgY0 — 언제나세훈이편 ❄️ (@xunhuas) January 10, 2026

Яник имаше сетбол за втория сет, за да изравни резултата, именно в тайбрека. Неговият „палач“ обаче му затвори вратата с изключителен сервис.

Това, което ще се случи след 18 януари в Мелбърн Парк, няма да има нищо общо с видяното в Южна Корея. Там Синер ще защитава шампионската си титла срещу Алкарас, който ще опита да стане най-младият тенисист, завършил кариерен "Голям шлем".

Двамата главни герои отлитат още днес за Австралия, а в неделя вече имат насрочена тренировка в „Род Лейвър Арена“. Като първите двама поставени, те могат да се срещнат единствено в хипотетичен финал в Мелбърн.