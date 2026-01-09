Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

Световните номер едно и две в мъжкия тенис - Карлос Алкарас и Яник Синер, ще се срещнат помежду си на деномнстративен мач в корейския град Инчон тази събота, пише вестник "Екип". Двамата ще бъдат стимулирани от премия по близо два милиона евро за всеки от тях за тази среща.

Това не е официален турнир, но наградният фонд е съвсем сериозен и ще бъде първият сблъсък за 2026 между най-добрите тенисисти в момента.

Събитието е озаглавено "Хандай Кард Супер Мач", като всеки от Алкарас и Синер ще получи за участието си по 2,3 милиона долара (1 970 000 евро). Наградата е повече от тази на финалиста на Откритото първенство на Австралия, която през тази година ще бъде 1 840 000 евро.

Двамата не са далеч и от мисълта някой ден да се пуснат заедно на двойки на някой турнир. "Един или два пъти сме мислили за това. Но сме основно играчи на сингъл и при толкова много турнири един след друг, е наистина трудно понякога да играеш двойки. Поне веднъж ще го направим, но мисля, че аз ще играя форхенд, а Синер - бекхенд", каза Карлос Алкарас на пресконференцията в петък.

Двамата са печелили девет от последните десет турнира за Големия шлем, в които са участвали.

"Мисля, че ще е забавно да споделим един и същ корт по различен начин, като сме от едната страна на мрежата. Може би ще говорим за това тази година или другата година, защо не. Ще бъде изненада", коментира възможността и Синер.