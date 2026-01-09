Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

  • 9 яну 2026 | 13:52
  • 291
  • 0
Алкарас и Синер си поделят почти 5 милиона за демо мач в Корея

Световните номер едно и две в мъжкия тенис - Карлос Алкарас и Яник Синер, ще се срещнат помежду си на деномнстративен мач в корейския град Инчон тази събота, пише вестник "Екип". Двамата ще бъдат стимулирани от премия по близо два милиона евро за всеки от тях за тази среща.

Това не е официален турнир, но наградният фонд е съвсем сериозен и ще бъде първият сблъсък за 2026 между най-добрите тенисисти в момента.

Събитието е озаглавено "Хандай Кард Супер Мач", като всеки от Алкарас и Синер ще получи за участието си по 2,3 милиона долара (1 970 000 евро). Наградата е повече от тази на финалиста на Откритото първенство на Австралия, която през тази година ще бъде 1 840 000 евро.

Двамата не са далеч и от мисълта някой ден да се пуснат заедно на двойки на някой турнир. "Един или два пъти сме мислили за това. Но сме основно играчи на сингъл и при толкова много турнири един след друг, е наистина трудно понякога да играеш двойки. Поне веднъж ще го направим, но мисля, че аз ще играя форхенд, а Синер - бекхенд", каза Карлос Алкарас на пресконференцията в петък.

Двамата са печелили девет от последните десет турнира за Големия шлем, в които са участвали.

"Мисля, че ще е забавно да споделим един и същ корт по различен начин, като сме от едната страна на мрежата. Може би ще говорим за това тази година или другата година, защо не. Ще бъде изненада", коментира възможността и Синер.

Следвай ни:

Още от Тенис

Свитолина е полуфиналистка в Окланд

Свитолина е полуфиналистка в Окланд

  • 9 яну 2026 | 12:45
  • 407
  • 0
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 7976
  • 31
Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

Най-скандално смешният професионален дебют в тениса

  • 9 яну 2026 | 12:03
  • 4530
  • 0
Вяра, търпение и труд: възраждането на Хуберт Хуркач

Вяра, търпение и труд: възраждането на Хуберт Хуркач

  • 9 яну 2026 | 11:19
  • 2182
  • 0
Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

Ник Кирьос няма да играе на сингъл на Australian Open

  • 9 яну 2026 | 10:12
  • 868
  • 0
Вавринка получи покана за Australian Open в последната си година в Тура

Вавринка получи покана за Australian Open в последната си година в Тура

  • 9 яну 2026 | 09:46
  • 525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски е изряден, очакваме удари под кръста, другите сами могат да си опетнят честта

Боримиров: Левски е изряден, очакваме удари под кръста, другите сами могат да си опетнят честта

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 329
  • 0
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 11022
  • 15
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 16730
  • 9
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 2860
  • 4
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 7976
  • 31
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 7924
  • 11