  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Де Ридер разкри за сериозен здравословен проблем в последния си мач

Де Ридер разкри за сериозен здравословен проблем в последния си мач

  • 5 март 2026 | 17:39
  • 192
  • 0

Много фенове останаха озадачени и объркани последния път, когато видяха Рение де Ридер в октагона.

Бившият шампион в две дивизии на ONE Championship претърпя първата си загуба в UFC при последното си влизане в клетката. Той загуби с технически нокаут след спиране от ъгъла, тъй като не отговори на гонга за петия рунд в главния си двубой срещу Брендън Алън на UFC Fight Night 262 през октомври. Де Ридер (21-3 MMA, 4-1 UFC), който влезе в мача като фаворит, изглеждаше напълно изтощен и без енергия още в самото начало на битката, което накара мнозина да се запитат какво се е объркало.

Както някои подозираха, се оказа, че е имало сериозен медицински проблем с нидерландския боец.

„На всички нива кръвните ми изследвания бяха под всякаква критика“, заяви Де Ридер на медийния ден в сряда преди битката му с Кайо Боральо. „Всичко беше зле, но най-вече се открояваше тежка анемия, много, много нисък брой червени кръвни телца. На практика бях съсипал тялото си.“

Де Ридер увери, че вече е здрав преди завръщането си в събота на UFC 326, което ще се проведе в T-Mobile Arena. Той ще се изправи срещу бразилеца Кайо Боральо (17-2 MMA, 7-1 UFC) в основния подгряващ двубой на вечерта.

„Най-вече, поне знаех какво не е наред с мен в онзи момент – бях много щастлив от това“, каза Де Ридер. „Имах отправна точка, от която да работя, но отне много време, за да възстановя тялото си, да започна правилното лечение и да разбера всичко. Не беше лесно. Имаше няколко седмици, в които не можех да завърша тренировка. Не можех да изкача стълбите, без да се уморя. Така че имаше един период, в който си мислех: „Може би никога няма да оправя това. Може би всичко е приключило.“

Въпреки че претърпя първата си загуба в UFC и прекъсна невероятната инерция, която имаше преди мача, Де Ридер всъщност не съжалява за решението си да се бие с Алън, което беше петият му пореден двубой за по-малко от година.

„Не, ако възможността се появи отново, най-вероятно бих взел същото глупаво решение да се бия, защото беше твърде готино, бях в такава серия“, каза Де Ридер. „Знаех, че тялото ми не е в кондиция, но просто си мислех, че ако успея да го отстраня в първия рунд, а бях близо, тогава сега нямаше да говорим за здравето ми“

Вижте дискусията в студиото на "Sportal Fight Club", в която експертният панел в студиото ни дискутира срещата между Де Ридер и Боральо:

