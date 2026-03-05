Жан Силва дава реванш на Брайс Мичъл, но в граплинг двубой

Жан Силва и Брайс Мичъл ще подновят едно от най-странните съперничества в последно време, но този път на в схватка по правилата на граплинга.

От организацията "Hype Brazil" обявиха в сряда, че Силва и Мичъл ще се изправят един срещу друг в мач със "събмишън онли" правила. Срещата ще се проведе на предстоящото събитие на веригата в Рио де Жанейро на 11 март. Двамата бойци от категория перо на UFC вече се биха по правилата на ММА на UFC 314 през 2025 г., когато Силва победи Мичъл чрез „нинджа чоук“ във втория рунд.

Двубоят Силва срещу Мичъл се присъединява към бойна карта, която включва и бившия „BMF“ шампион Хорхе Масвидал. Той също ще участва в граплинг мач, като негов опонент ще бъде боецът от средна категория на UFC - Шара Булет. Картата обаче наскоро претърпя удар, след като Арман Царукян беше обявен, а впоследствие и оттеглен от участие, тъй като планираният му мач с Джордж Пулас беше отменен. Вероятно Царукян и Пулас ще се изправят отново един срещу друг в друга веригам, "Real American Freestyle", след скорошната победа на Царукян, която завърши със сбиване след края на срещата.

Царукян удари Пулас след мач по борба и предизвика масов бой

След първата им среща Силва записа една победа и една загуба – поражение от Диего Лопес, последвано от успех над Арнолд Алън, което го задържа в битката за титлата в категория перо. Междувременно Мичъл се възстанови от загубата си, като спечели с решение срещу Саид Нурмагомедов.