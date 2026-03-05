Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Макс Холоуей вижда вариант за победа със събмишън над Чарлс Оливейра

Макс Холоуей вижда вариант за победа със събмишън над Чарлс Оливейра

  • 5 март 2026 | 17:45
  • 142
  • 0

Бившият шампион на UFC в категория перо, Макс Холоуей смята, че неговият опонент за битката за титлата "The Baddest Motherfucker", Чарлс Оливейра, напълно отговаря на профила на BMF шампион, макар и силата му да е в играта на земя. Според Холоуей (27-8 MMA, 23-8 UFC), няма никакво съмнение, че Чарлс Оливейра (36-11 MMA, 24-11 UFC) е истински „BMF“.

„Смятам, че той е „BMF“, заяви Холоуей по време на медийния ден в сряда. „Мисля, че определението му пасва идеално. Много хора представят този мач като сблъсък между страйкър и граплър. Но те грешат. Самият той го каза. Преди е бил просто жиу-жицу боец. Сега е ММА боец и много от победите му със събмишън идват след удари. Той наранява съперниците си в стойка и след това ги отказва. Това е доста „BMF“ постъпка. Така че изпитвам само уважение към него.“

Холоуей и Оливейра ще се изправят един срещу друг в събота в главния двубой на UFC 326 в "T-Mobile Arena". В момента Холоуей е носител на „BMF“ титлата на организацията и ще я заложи срещу боеца с най-много събмишъни в историята на UFC. Припомняме, че хаваецът спечели този пояс с брутален нокаут над Джъстин Гейджи в последната секунда на двубоя им от UFC 300.

„Каквото, такова“, каза Холоуей. „Така или иначе не съм имал възможност да покажа много от уменията си в събмишъните в октагона. Би било доста „BMF“. Би било доста „BMF“ да отида и да събмитна майстора на събмишъните. Чарлс може да говори каквото си иска. Аз мога да говоря каквото си искам. В събота вечер ще разберем. Това е красивото на този спорт.“

Вижте дискусията в студиото на "Sportal Fight Club" и разберете защо ММА бойците и треньори, Руси Минев и Здравко Димтиров, залагат на Макс Холоуей в битката на легендите:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Жулиен Риков - от подценяван боец до шампион на SENSHI GRAND PRIX

Жулиен Риков - от подценяван боец до шампион на SENSHI GRAND PRIX

  • 5 март 2026 | 15:06
  • 343
  • 0
Жан Силва дава реванш на Брайс Мичъл, но в граплинг двубой

Жан Силва дава реванш на Брайс Мичъл, но в граплинг двубой

  • 5 март 2026 | 13:06
  • 305
  • 0
Чарлс Оливейра срещу Макс Холоуей - кой ще победи в битката на легендите?

Чарлс Оливейра срещу Макс Холоуей - кой ще победи в битката на легендите?

  • 5 март 2026 | 12:14
  • 3528
  • 0
БФ Борба отговори на твърденията на СК ЦСКА, че техни състезатели са пренебрегвани

БФ Борба отговори на твърденията на СК ЦСКА, че техни състезатели са пренебрегвани

  • 5 март 2026 | 08:52
  • 2057
  • 9
Семен Новиков обяви готовност за диалог с президента на федерацията по борба Станка Златева

Семен Новиков обяви готовност за диалог с президента на федерацията по борба Станка Златева

  • 4 март 2026 | 20:20
  • 3469
  • 1
Кирил Милов: Начинът на подготовка не е основателна причина за изваждане на състезатели от националния отбор

Кирил Милов: Начинът на подготовка не е основателна причина за изваждане на състезатели от националния отбор

  • 4 март 2026 | 20:16
  • 1670
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" без чист нападател, "орлите" с много промени

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" без чист нападател, "орлите" с много промени

  • 5 март 2026 | 17:20
  • 23143
  • 48
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

  • 5 март 2026 | 17:40
  • 27986
  • 95
Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 30133
  • 53
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 21526
  • 23
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 25231
  • 87
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 26333
  • 41