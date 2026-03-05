Макс Холоуей вижда вариант за победа със събмишън над Чарлс Оливейра

Бившият шампион на UFC в категория перо, Макс Холоуей смята, че неговият опонент за битката за титлата "The Baddest Motherfucker", Чарлс Оливейра, напълно отговаря на профила на BMF шампион, макар и силата му да е в играта на земя. Според Холоуей (27-8 MMA, 23-8 UFC), няма никакво съмнение, че Чарлс Оливейра (36-11 MMA, 24-11 UFC) е истински „BMF“.

„Смятам, че той е „BMF“, заяви Холоуей по време на медийния ден в сряда. „Мисля, че определението му пасва идеално. Много хора представят този мач като сблъсък между страйкър и граплър. Но те грешат. Самият той го каза. Преди е бил просто жиу-жицу боец. Сега е ММА боец и много от победите му със събмишън идват след удари. Той наранява съперниците си в стойка и след това ги отказва. Това е доста „BMF“ постъпка. Така че изпитвам само уважение към него.“

Холоуей и Оливейра ще се изправят един срещу друг в събота в главния двубой на UFC 326 в "T-Mobile Arena". В момента Холоуей е носител на „BMF“ титлата на организацията и ще я заложи срещу боеца с най-много събмишъни в историята на UFC. Припомняме, че хаваецът спечели този пояс с брутален нокаут над Джъстин Гейджи в последната секунда на двубоя им от UFC 300.

„Каквото, такова“, каза Холоуей. „Така или иначе не съм имал възможност да покажа много от уменията си в събмишъните в октагона. Би било доста „BMF“. Би било доста „BMF“ да отида и да събмитна майстора на събмишъните. Чарлс може да говори каквото си иска. Аз мога да говоря каквото си искам. В събота вечер ще разберем. Това е красивото на този спорт.“

