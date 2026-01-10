Черно море II започва в 10:30 часа (програмата за контролите)

Днес, втория отбор на Черно море (Варна) дава ход на подготовката си за пролетния дял на Североизточната Трета лига. В 10:30 часа на базата в Аспарухово, треньорът Мартин Христов ще изведе 21 полеви футболисти и двама вратари за първо занимание. Ще отсъстват юношите старша възраст – Антоан Манасиев, Емануил Няголов, Георги Пасков, Никола Недков и Кристиан Михайлов. Петимата тренират с представителния тим на клуба. Целият процес на дубъла ще протича на местната база. В хода му, „моряците“ ще играят приятелски срещи.
Програмата за контролите:
21 януари: Черно море II (Варна) – Черноморец II (Бургас)
27 януари: Черно море II (Варна) – Устрем (Дончево)
31 януари: Черно море II (Варна) – Черноморец (Балчик)
4 февруари: Черно море II (Варна) – Нефтохимик (Бургас)
7 февруари: Черно море II (Варна) – Олимпик (Варна)
11 февруари: Черно море II (Варна) – Несебър (Несебър)
14 февруари: Черно море II (Варна) – Фратрия II (Варна)