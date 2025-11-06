Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Черно море II и Бенковски завършиха наравно

Черно море II и Бенковски завършиха наравно

  • 6 ное 2025 | 18:28
  • 346
  • 0
Черно море II и Бенковски завършиха наравно

1:1 приключиха във Варна, втория отбор на Черно море и Бенковски (Исперих). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите започнаха двубоя с 11 футболисти преминали през детско-юношеската школа на „моряците“. Един от тях Марин Петков вкара на родния си клуб. Стори го в 27-ата минута, когато получи топката, финтира защитник и я насочи в ъгъла за 0:1. Домакините създадоха положения пред отсрещната врата, но ги пропиляха. Най-чистото беше в 45-ата минута, когато Никола Недков надбяга играчи на съперника, подаде пред празната врата, но Петър Маринов уцели гредата. Равенството беше възстановено, 120 секунди след почивката. Тогава Тони Михайлов беше фаулиран и Георги Пасков вкара дузпата. Варненци отново направиха пропуски. Гостите също имаха шанс, чрез влезлия като резерва Микита Ходаковский, който излезе сам срещу вратаря, но Антоан Манасиев спаси. Накрая петима от Черно море излязоха срещу двама от Бенковски, но хикса не помръдна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Задържаха фена, ударил Наумов с бутилка

Задържаха фена, ударил Наумов с бутилка

  • 6 ное 2025 | 15:08
  • 7754
  • 16
Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

  • 6 ное 2025 | 15:00
  • 363
  • 0
Владо Манчев призова за търпение към Миньор и заяви: Перник ще се гордее с отбора

Владо Манчев призова за търпение към Миньор и заяви: Перник ще се гордее с отбора

  • 6 ное 2025 | 14:51
  • 812
  • 2
Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

  • 6 ное 2025 | 14:00
  • 8552
  • 12
Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

  • 6 ное 2025 | 14:00
  • 322
  • 0
Тодор Янчев обяви състава на България (U21) за битката с Шотландия

Тодор Янчев обяви състава на България (U21) за битката с Шотландия

  • 6 ное 2025 | 13:50
  • 2984
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 19541
  • 10
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 18116
  • 103
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 3553
  • 2
Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

  • 6 ное 2025 | 18:57
  • 526
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 14733
  • 17
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 13520
  • 0