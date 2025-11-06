Черно море II и Бенковски завършиха наравно

1:1 приключиха във Варна, втория отбор на Черно море и Бенковски (Исперих). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите започнаха двубоя с 11 футболисти преминали през детско-юношеската школа на „моряците“. Един от тях Марин Петков вкара на родния си клуб. Стори го в 27-ата минута, когато получи топката, финтира защитник и я насочи в ъгъла за 0:1. Домакините създадоха положения пред отсрещната врата, но ги пропиляха. Най-чистото беше в 45-ата минута, когато Никола Недков надбяга играчи на съперника, подаде пред празната врата, но Петър Маринов уцели гредата. Равенството беше възстановено, 120 секунди след почивката. Тогава Тони Михайлов беше фаулиран и Георги Пасков вкара дузпата. Варненци отново направиха пропуски. Гостите също имаха шанс, чрез влезлия като резерва Микита Ходаковский, който излезе сам срещу вратаря, но Антоан Манасиев спаси. Накрая петима от Черно море излязоха срещу двама от Бенковски, но хикса не помръдна.