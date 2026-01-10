Рони О'Съливан се отказа от "Мастърс"

Рони О’Съливан се оттегли от турнира „Мастърс“ по медицински причини за втора поредна година. Ракетата спечели рекордна осма титла на турнира през 2024 г., но се отказа да защитава трофея си преди 12 месеца, като тогава посочи същата причина, както и при сегашното си оттегляне.

Рони О'Съливан срещу Нийл Робъртсън в първи кръг на "Мастърс"

Настоящият номер 8 в световната ранглиста трябваше да започне участието си срещу Нийл Робъртсън в сряда, но от World Snooker Tour обявиха, че мястото на англичанина ще бъде заето от Крис Уейклин.

О’Съливан, който навърши 50 години миналия месец, даде противоречиви сигнали относно участието си в „Александра палас“, като през септември заяви пред talkSPORT: „Вероятно няма да играя на "Мастърс" тази година“.

По-късно обаче през ноември той каза пред The Sun, че ще играе „ако може“, като обясни, че преместването му в Дубай миналото лято означава, че трябва да подбира кои турнири да приоритизира. Последното участие на О’Съливан преди Коледа бе на Шампионата на Обединеното кралство, където той също е рекордьор с осем титли, но този път отпадна още в първия кръг след загуба от Джоу Юлонг.

О’Съливан трябваше да се изправи срещу Нийл Робъртсън в първия кръг в сряда, 14 януари, от 21:00 часа. Той е заменен в схемата от Крис Уейклин, който бе поставен под номер 17 към крайния срок.

Точният характер на медицинския проблем не бе разкрит.

