Рони О'Съливан срещу Нийл Робъртсън в първи кръг на "Мастърс"

  • 7 яну 2026 | 13:10
Рони О'Съливан срещу Нийл Робъртсън в първи кръг на "Мастърс"

Шон Мърфи ще се изправи срещу У Идзъ, когато започне защитата на титлата си от "Мастърс" в зала „Александра Палас“ в Лондон в неделя.

Шон Мърфи - кариера в цвят и емоция
Шон Мърфи - кариера в цвят и емоция

Най-големият поканен турнир в снукъра ще се проведе от 11 до 18 януари и в него ще участват 16-имата най-добри играчи в света. Жребият беше изтеглен, като първите осем поставени бяха разпределени на случаен принцип срещу играчите, поставени от 9 до 16:

Шон Мърфи (1) срещу У Идзъ

Марк Селби (8) срещу Сяо Гуодонг

Нийл Робъртсън (5) срещу Рони О’Съливан

Кайрън Уилсън (4) срещу Съ Дзяхуей

Джъд Тръмп (3) срещу Динг Дзюнхуей

Марк Уилямс (6) срещу Марк Алън

Джон Хигинс (7) срещу Бари Хоукинс

Джао Синтонг (2) срещу Гари Уилсън

Джъд Тръмп - кариера с цветове и емоции
Джъд Тръмп - кариера с цветове и емоции

Програма за първия кръг:

Неделя, 11 януари

15:00 ч. – Шон Мърфи срещу У Идзъ

21:00 ч. – Марк Селби срещу Сяо Гуодонг

Понеделник, 12 януари

15:00 ч. – Марк Уилямс срещу Марк Алън

21:00 ч. – Джао Синтонг срещу Гари Уилсън

Вторник, 13 януари

15:00 ч. – Кайрън Уилсън срещу Съ Дзяхуей

21:00 ч. – Джон Хигинс срещу Бари Хоукинс

Сряда, 14 януари

15:00 ч. – Джъд Тръмп срещу Динг Дзюнхуей

21:00 ч. – Нийл Робъртсън срещу Рони О’Съливан

