Определиха нова дата за отложения мач от Евролигата между Олимпиакос и Фенербахче

  9 яну 2026 | 12:52
  • 273
  • 0
Определиха нова дата за отложения мач от Евролигата между Олимпиакос и Фенербахче

Двубоят между Олимпиакос и турския Фенербахбче от 14-ия кръг на баскетболната Евролига, който беше отменен заради лошо време и теч в залата на гръцкия тим, вече е официално пренасрочен.

Срещата ще се проведе на 17 март отново в атинското предградие Пирея, информираха от надпреварата.

Двата състава се изправиха един срещу друг и в 20-ия кръг на турнира преди два дни, когато Фенербахче се наложи с 88:80 в Истанбул.

Към момента настоящият шампион е с актив 13-7 в Евролигата, а баскетболистите на Олимпиакос имат 11 победи и 8 загуби, а тази вечер приемат Байерн Мюнхен в мач от 21-ия кръг.

