Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Какви решения бяха взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
  3. Асеновец си върна младо крило

Асеновец си върна младо крило

  • 9 яну 2026 | 11:17
  • 288
  • 0

Васил Йорданов ще играе за родния си Асеновец (Асеновград) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Роденият през 2009 година е атакуващ флангови футболист. Досега беше част от пловдивския Локомотив U17.

Снимка: fcasenovets.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) представи втори нов

Локомотив (София) представи втори нов

  • 8 яну 2026 | 19:15
  • 3069
  • 7
Кюстендил започна подготовка с трима нови

Кюстендил започна подготовка с трима нови

  • 8 яну 2026 | 19:04
  • 1889
  • 1
Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

  • 8 яну 2026 | 18:58
  • 1254
  • 1
Янтра (Габрово) започна подготовка

Янтра (Габрово) започна подготовка

  • 8 яну 2026 | 18:48
  • 1594
  • 0
Трабзонспор се приближава до Балов

Трабзонспор се приближава до Балов

  • 8 яну 2026 | 18:13
  • 12735
  • 12
Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

  • 8 яну 2026 | 18:07
  • 10415
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 10068
  • 7
Какви решения ще бъдат взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ

Какви решения ще бъдат взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ

  • 9 яну 2026 | 10:44
  • 1930
  • 1
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 1515
  • 1
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 2617
  • 3
Левски прави Майкон №1 по заплата?

Левски прави Майкон №1 по заплата?

  • 9 яну 2026 | 09:12
  • 8634
  • 10
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 41656
  • 147