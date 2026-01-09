Асеновец си върна младо крило

Васил Йорданов ще играе за родния си Асеновец (Асеновград) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Роденият през 2009 година е атакуващ флангови футболист. Досега беше част от пловдивския Локомотив U17.
Снимка: fcasenovets.com
