Асеновец стартира с 20 футболисти (програмата за контролите)

Тази вечер в 19:00 часа, Асеновец (Асеновград) дава ход на зимната си подготовка. Треньорът Манол Георгиев ще изведе 20 футболисти за първо занимание. Целият процес ще се провежда на местната база. Отборът ще играе и приятелски срещи до началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

17 януари: Асеновец (Асеновград) – Спартак (Пловдив)

24 януари: Асеновец (Асеновград) – Родопа (Смолян)

31 януари: Асеновец (Асеновград) – ФК Хасково (от областната група Хасково)

7 февруари: Асеновец (Асеновград) – ФК Чавдар (Пловдив)