Жирона прави опит да вземе Тер Стеген

  • 30 дек 2025 | 10:20
  • 687
  • 0

Жирона се опитва да привлече вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген под наем до края на сезона. Попитан по тимата наставникът на Жирона Мичел заяви: "Той е топ играч. Всеки би искал да разполага с футболист като него".

Бъдещето на германския национал на "Камп Ноу" е под сериозна въпросителна, след като той загуби титулярното си място. 32-годишният играч ще обмисли сериозно ситуацията си през януари, тъй като липсата на игрови минути може да се отрази на шансовете му да играе за Германия на Световното първенство през следващото лято.

От Жирона са отправили запитване към Барса и са проведени първоначални разговори, но в голяма степен трансферът зависи от играча, тъй като борещият се за оцеляване клуб ще има проблеми да изплаща заплатата на вратаря. За да се стигне до сделка, Тер Стеген трябва да изрази серизоно желание за него и това да доведе до компрос от страна на Барселона, който да поеме част от възнаграждението му до края на сезона.

