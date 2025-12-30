Жирона прави опит да вземе Тер Стеген

Жирона се опитва да привлече вратаря на Барселона Марк-Андре тер Стеген под наем до края на сезона. Попитан по тимата наставникът на Жирона Мичел заяви: "Той е топ играч. Всеки би искал да разполага с футболист като него".

Бъдещето на германския национал на "Камп Ноу" е под сериозна въпросителна, след като той загуби титулярното си място. 32-годишният играч ще обмисли сериозно ситуацията си през януари, тъй като липсата на игрови минути може да се отрази на шансовете му да играе за Германия на Световното първенство през следващото лято.

🚨🔴⚪️ Understand Girona can very well imagine signing Marc-André ter Stegen on loan from FC Barcelona in January.



Nothing is concrete yet. There has been contact between the clubs, but it mainly depends on ter Stegen and Barcelona. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/FBxKXqbC73 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 29, 2025

От Жирона са отправили запитване към Барса и са проведени първоначални разговори, но в голяма степен трансферът зависи от играча, тъй като борещият се за оцеляване клуб ще има проблеми да изплаща заплатата на вратаря. За да се стигне до сделка, Тер Стеген трябва да изрази серизоно желание за него и това да доведе до компрос от страна на Барселона, който да поеме част от възнаграждението му до края на сезона.