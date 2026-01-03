Сенегал е първият отбор, класирал се за четвъртфиналите

Сенегал стана първият четвъртфиналист на Купата на африканските нации. На осминафиналите "Лъвовете от Таранга" победиха Судан с 3:1. Тимът на Папе Тиау трябваше да прави обрат, но в крайна сметка постигна заслужена победа и вече 15 поредни мача няма загуба в турнира.

Судан изненадващо поведе след великолепен гол на Амир Абдалах в шестата минута. Сенегал постепенно намери ритъма си и започна да доминира. Исмаила Сар на два пъти тества вратаря на съперника преди Пап Гей да изравни в 29-ата минута, след като играчът на Виляреал бе изведен на добра позиция от Садио Мане. "Лъвовете" получиха дузпа, но тя бе отменена след разглеждане с ВАР. Гей обаче ги изведе напред с втория си гол в мача в добавеното време на първата част.

Senegal come from behind to beat Sudan 3-1 and move on to the AFCON quarterfinals 💪🇸🇳 pic.twitter.com/RP8tAXx0rc — B/R Football (@brfootball) January 3, 2026

Сенегал не стартира по възможно най-добрия нач и второто полувреме, но този път не се стигна до гол, тъй като Едуар Менди излезе и спря Шеди Барглан. В 77-ата минута Ибрахим Мбайе сложи край на интригата, след като се разписа малко след влизането си в игра.

Снимки: Imago