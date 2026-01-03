Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сенегал
  3. Сенегал е първият отбор, класирал се за четвъртфиналите

Сенегал е първият отбор, класирал се за четвъртфиналите

  • 3 яну 2026 | 20:37
  • 1099
  • 0

Сенегал стана първият четвъртфиналист на Купата на африканските нации. На осминафиналите "Лъвовете от Таранга" победиха Судан с 3:1. Тимът на Папе Тиау трябваше да прави обрат, но в крайна сметка постигна заслужена победа и вече 15 поредни мача няма загуба в турнира.

Судан изненадващо поведе след великолепен гол на Амир Абдалах в шестата минута. Сенегал постепенно намери ритъма си и започна да доминира. Исмаила Сар на два пъти тества вратаря на съперника преди Пап Гей да изравни в 29-ата минута, след като играчът на Виляреал бе изведен на добра позиция от Садио Мане. "Лъвовете" получиха дузпа, но тя бе отменена след разглеждане с ВАР. Гей обаче ги изведе напред с втория си гол в мача в добавеното време на първата част.

Сенегал не стартира по възможно най-добрия нач и второто полувреме, но този път не се стигна до гол, тъй като Едуар Менди излезе и спря Шеди Барглан. В 77-ата минута Ибрахим Мбайе сложи край на интригата, след като се разписа малко след влизането си в игра.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

  • 3 яну 2026 | 19:39
  • 815
  • 0
Осасуна и Атлетик Билбао разделиха точките

Осасуна и Атлетик Билбао разделиха точките

  • 3 яну 2026 | 19:30
  • 596
  • 1
Арсенал увеличи аванса си на върха

Арсенал увеличи аванса си на върха

  • 3 яну 2026 | 21:26
  • 5500
  • 22
Брайтън сложи край на негативната серия

Брайтън сложи край на негативната серия

  • 3 яну 2026 | 19:16
  • 943
  • 0
Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

  • 3 яну 2026 | 19:05
  • 1317
  • 0
Двойно харакири на Ювентус за начало на годината

Двойно харакири на Ювентус за начало на годината

  • 3 яну 2026 | 20:56
  • 5248
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 90031
  • 293
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 49038
  • 25
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 35803
  • 11
Арсенал увеличи аванса си на върха

Арсенал увеличи аванса си на върха

  • 3 яну 2026 | 21:26
  • 5500
  • 22
Еспаньол - Барселона (съставите)

Еспаньол - Барселона (съставите)

  • 3 яну 2026 | 21:00
  • 1056
  • 1
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 5063
  • 5