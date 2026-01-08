Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Суперкупа на Испания
  Искат да преместят Суперкупата на Испания за друг месец

  • 8 яну 2026 | 18:09
  • 366
  • 0
Испанската футболна федерация планира да промени датите за провеждане на Суперкупата на страната, като намерението е турнирът вече да не е през първата седмица на януари. Решението е взето след разговори с всички участващи клубове, съобщава “Марка”.

Основният мотив за промяната е, че настоящият формат съвпада с края на коледните празници. Работи се по вариант Суперкупата да се измести за първата седмица на февруари, считано от следващата година. Въпреки че това ще наложи корекции в календара, всички страни са съгласни, че новото решение е по-добро от сегашното.

Следващото издание на турнира най-вероятно ще се проведе в Катар, тъй като по същото време в Саудитска Арабия ще се играят мачовете от Купата на Азия. В момента “търгът” за домакинството на Суперкупата е отворен. Саудитска Арабия желае да удължи настоящия си договор, докато Катар се стреми да спечели домакинството за изданието през 2027 г. и използва тази възможност, за да отправи изгодна оферта. Тази конкуренция за правата е изгодна за всички замесени страни.

Финансовият аспект отново ще бъде решаващ при избора на домакин. Федерацията е успяла да продаде правата за двойно по-висока сума, увеличавайки приходите от 3 на 6 милиона евро. Това означава и повече пари за клубовете. Сега Атлетик Билбао ще получи 1,8 милиона евро, Атлетико Мадрид – 2,8 милиона, а Реал Мадрид и Барселона ще приберат по около 6 милиона евро.

В същото време намирането на решение за датата на финала за Купата на краля се оказва по-сложна задача. Първоначално насрочен за 25 април, мачът беше отложен заради традиционния панаир в Севиля. Сега всичко зависи от представянето на Бетис както в самата надпревара за купата, така и в Лига Европа, тъй като именно техният стадион „Ла Картуха“ е определен за домакин на финала.

