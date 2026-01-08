Новите попълнения на Академик са готови за дебют в Sesame НБЛ

Новите попълнения на Академик Бултекс 99 Ватангое Донзо и ДеМаркъс Шарп са пред дебют в Sesame Национална баскетболна лига.

Двамата играчи бяха обявени от клуба в последните два дни, а вече водят и усилена подготовка с останалите си съотборници, стана ясно от постове на пловдивския тим в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

Академик Бултекс 99 се подсили с американско крило

Мачът, в който крилото и плеймейкърът ще се появят на паркета за пръв път по българските терени вероятно ще бъде още тази събота (10 януари), когато Академик Бултекс 99 гостува на Ботев Враца. Срещата е с начален час 15:00 часа и ще се изиграе в "Арена Ботевград".

Академик Бултекс 99 се похвали с още едно ново попълнение

Снимка: Академик Бултекс 99 - Инстаграм