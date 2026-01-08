Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Новите попълнения на Академик са готови за дебют в Sesame НБЛ

Новите попълнения на Академик са готови за дебют в Sesame НБЛ

  • 8 яну 2026 | 17:18
  • 409
  • 0
Новите попълнения на Академик са готови за дебют в Sesame НБЛ

Новите попълнения на Академик Бултекс 99 Ватангое Донзо  и ДеМаркъс Шарп са пред дебют в Sesame Национална баскетболна лига.

Двамата играчи бяха обявени от клуба в последните два дни, а вече водят и усилена подготовка с останалите си съотборници, стана ясно от постове на пловдивския тим в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

Академик Бултекс 99 се подсили с американско крило
Академик Бултекс 99 се подсили с американско крило

Мачът, в който крилото и плеймейкърът ще се появят на паркета за пръв път по българските терени вероятно ще бъде още тази събота (10 януари), когато Академик Бултекс 99 гостува на Ботев Враца. Срещата е с начален час 15:00 часа и ще се изиграе в "Арена Ботевград".

Академик Бултекс 99 се похвали с още едно ново попълнение
Академик Бултекс 99 се похвали с още едно ново попълнение

Снимка: Академик Бултекс 99 - Инстаграм

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Звездата на Атланта Трей Йънг е готов да премине във Вашингтон

Звездата на Атланта Трей Йънг е готов да премине във Вашингтон

  • 8 яну 2026 | 13:45
  • 621
  • 0
Дени Авдия донесе нов успех за Портланд

Дени Авдия донесе нов успех за Портланд

  • 8 яну 2026 | 12:53
  • 439
  • 0
Банкеро "уби" Нетс в края на продълженията

Банкеро "уби" Нетс в края на продълженията

  • 8 яну 2026 | 12:44
  • 368
  • 0
Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

Адетокунбо игра страхотно, но Бъкс загубиха от Голдън Стейт

  • 8 яну 2026 | 12:28
  • 460
  • 0
Детройт увеличи аванса си на върха на Изток, Денвър без Йокич измъкна победа срещу Бостън

Детройт увеличи аванса си на върха на Изток, Денвър без Йокич измъкна победа срещу Бостън

  • 8 яну 2026 | 12:09
  • 464
  • 0
Спърс доминираха над Лейкърс въпреки трипъл-дабъл на Дончич

Спърс доминираха над Лейкърс въпреки трипъл-дабъл на Дончич

  • 8 яну 2026 | 11:44
  • 3327
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 6287
  • 4
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 25829
  • 82
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 12268
  • 9
Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 30001
  • 114
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 13088
  • 7
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев от Фиорентина

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 7465
  • 10