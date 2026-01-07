Академик Бултекс 99 се похвали с още едно ново попълнение

Отборът на Академик Бултекс 99 се похвали с второ ново попълнение за последните два дни. Това е американският плеймейкър ДеМаркъс Шарп.

"Добре дошъл, ДеМаркъс Шарп. Американският гард ДеМаркъс Шарп се присъединява към Академик Бултекс 99. 192-сантиметровият плеймейкър пристига с богат колежански опит: играч на годината в Southland Conference (2023), част от идеалния отбор на финалния турнир на ASUN (2024), най-добър защитник в Southland Conference, средно 19.5 точки | 5 борби | 5 асистенции (Northwestern State). Шарп идва след сезон в Сърбия, където защитаваше цветовете на SPD Раднички в КЛС лигата. Добре дошъл в Пловдив! ", написаха от тима в профилите си в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.