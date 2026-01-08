Гьозтепе няма да бъде ограничаван в разходите си, обяви Турската футболна федерация

Турският Гьозтепе (Измир), където треньор е Станимир Стоилов, беше даден за пример в местната лига, след като Футболната федерация на страната (ТФФ) обяви, че отговаря на всички строго прилагани финансови критерии. Клубът получи писмо, че няма дългове към банки и за втори път спечели правото да бъде напълно освободен от ограниченията за разходи, съобщи сайтът Göztepeliler.Com.
В момент, в който много клубове се борят да направят трансфери, което е трудно за тях, основно поради ограничените разходни лимити, Гьозтепе се откроява като единственият клуб, който има свободата да управлява бюджета си в съответствие със стратегическите си цели и да прави желаните инвестиции благодарение на това решение.
Турската футболна федерация, по примера на други футболни централи – най-вече от водещите страни, налага мониторинг на финансите на клубовете. И не само препраща писмата от ФИФА, но и следи разходването на бюджетите. Няколко от отборите в турската Суперлига имат поставен таван за заплати.
"Пълната свобода за трансфери на Гьозтепе се разглежда като съвместен успех на политиката на инвеститора Спортс Репъблик“ и дисциплинирания управленски подход, усъвършенстван през годините от почетния президент Мехмет Сепил. Гьозтепе в момента е даван за пример като най-надеждна структура в лигата със своя силен баланс. Докато другите клубове са принудени да работят в рамките на ограниченията на ТФФ, отчитайки всеки цент, липсата на каквито и да било ограничения за Гьозтепе ще даде на клуба безценно предимство на трансферния пазар и при стратегическото преструктуриране“, пише още сайтът.
В унисон на тази новина Гьозтепе вчера представи седми бразилец като част от състава. Привлечен с договор за четири години и половина Гийерме Луис. 20-годишният таран пристигна от Сеара за 1.4 милиона евро. Той трябва да реши проблемите на Стоилов в атака, които пречеха за по-добри резултати през цялата есен.