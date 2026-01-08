Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Марица (Милево) започва с 20 футболисти (програмата за мачовете)

Марица (Милево) започва с 20 футболисти (програмата за мачовете)

  • 8 яну 2026 | 10:11
  • 187
  • 0
Марица (Милево) започва с 20 футболисти (програмата за мачовете)

Тази вечер в 18:00 часа, Марица (Милево) дава ход на зимната си подготовка. Треньорът Иван Кочев ще изведе 20 футболисти за първо занимание. Целият процес ще протече на местната база. Ще играят и приятелски срещи. Седмица преди началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига, ще се проведе междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Жребий ще определи съперника на Марица (Милево).

Програмата за мачовете:

17 януари: Берое (Стара Загора) - Марица (Милево)

21 януари: Марица (Милево)Атлетик (Куклен)

24 януари: Марица (Милево) – ФК Хасково 

31 януари: Марица (Милево)Левски (Карлово) 

7 февруари, купа АФЛ: Марица (Милево) – жребий ще определи съперника  

