Иван Кочев за силния полусезон на Марица (Милево)

Година и половина след като дебютира в Югоизточната Трета лига, Марица (Милево) вече е сред челниците. Отборът завърши на четвърто място есенния дял на настоящия сезон.

Старши треньорът Иван Кочев направи равносметката пред Sportal.bg .

„Основната заслуга за доброто представяне е на нашия спонсор г-н Петко Ангелов. Осигурената от него финансова обезпеченост създава нормална обстановка в която работим усилено за израстването ни като отбор. Благодарим на г-н Ангелов и ръководството на клуба. Благодарности и за първия треньор на отбора Спас Колев, който изкачи Марица (Милево) в аматьорския елит – Трета лига. Преди началото на настоящия сезон, проведохме целенасочена подготовка и селекция. Привлякохме футболисти, които са необходими за да преследваме целите си. Можеше да постигнем и още по-добри резултата, както и да сме по-нагоре в класирането. Допуснахме обаче някои грешки. Извадихме си поуки от тях и завършихме подобаващо първата половина на сезона. Освен добрите резултати и класиране – четвърто място в първенството, спечелихме и традиционно трудната областна надпревара на Пловдив в турнира за купата на Аматьорската лига. Всичко това е потвърждение, че се движим възходящо за тази една година, откакто поех отбора. Поздравявам нашите футболисти за сериозното им отношение, дисциплината и проявения характер. Показаха, че имат потенциал и желание да го развиват. Запазваме състава. Никой обаче не се отказва да привлече добър футболист. Ако попаднем на такъв ще го вземем. Ще продължим да надграждаме. През пролетта ще направим възможното да подобрим някои неща в игрови аспект и да затвърдим позицията си в Югоизточната Трета лига“.

Снимка: fcmaricamilevo.com