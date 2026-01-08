Конте възнегодува срещу съдийството

Антонио Конте остана разочарован, след като Наполи се върна от два гола пасив, за да стигне до равенство 2:2 с Верона. Треньорът на "партенипеите" изрази мнение, че отборът му е бил ощетен от „странно“ отсъждане на дузпа.

„Не изпитвам само разочарование. Това са мачове, които рискуваш да загубиш. Имаше два негативни епизода за нас, в които можехме да се справим по-добре", каза Конте.

Наполи допусна грешка, но се размина с провал

„Решението за дузпата е странна преценка, но го приемаме. Тези два негативни епизода можеха да сломят всеки, но отборът реагира добре. А за Хойлунд, честно казано, не знам къде трябва да си държи ръката, какво да направи, да я ампутира ли? Така става трудно, но продължаваме напред", заяви насатвникът на Наполи.

„Интер? Знаем, че ще се изправим срещу много силен отбор, който достигна два финала в Шампионска лига за две години. Ще отидем там с решителност и желание да дадем всичко от себе си", каза още Антонио Конте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages