Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте възнегодува срещу съдийството

Конте възнегодува срещу съдийството

  • 8 яну 2026 | 05:07
  • 226
  • 0

Антонио Конте остана разочарован, след като Наполи се върна от два гола пасив, за да стигне до равенство 2:2 с Верона. Треньорът на "партенипеите" изрази мнение, че отборът му е бил ощетен от „странно“ отсъждане на дузпа.

„Не изпитвам само разочарование. Това са мачове, които рискуваш да загубиш. Имаше два негативни епизода за нас, в които можехме да се справим по-добре", каза Конте.

Наполи допусна грешка, но се размина с провал
Наполи допусна грешка, но се размина с провал

„Решението за дузпата е странна преценка, но го приемаме. Тези два негативни епизода можеха да сломят всеки, но отборът реагира добре. А за Хойлунд, честно казано, не знам къде трябва да си държи ръката, какво да направи, да я ампутира ли? Така става трудно, но продължаваме напред", заяви насатвникът на Наполи.

„Интер? Знаем, че ще се изправим срещу много силен отбор, който достигна два финала в Шампионска лига за две години. Ще отидем там с решителност и желание да дадем всичко от себе си", каза още Антонио Конте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Флетчър: Разочарован съм, направихме повече от достатъчно за трите точки

Флетчър: Разочарован съм, направихме повече от достатъчно за трите точки

  • 8 яну 2026 | 01:41
  • 532
  • 0
Показахме зрялост, доволен е Киву

Показахме зрялост, доволен е Киву

  • 8 яну 2026 | 05:33
  • 390
  • 0
Гуардиола: Играем добре, но не вкарваме достатъчно голове

Гуардиола: Играем добре, но не вкарваме достатъчно голове

  • 8 яну 2026 | 01:17
  • 429
  • 0
Флик: Фантастична победа, но финалът ще е съвсем различен

Флик: Фантастична победа, но финалът ще е съвсем различен

  • 8 яну 2026 | 00:56
  • 583
  • 0
Девет от Евертън стигнаха до точка срещу последния

Девет от Евертън стигнаха до точка срещу последния

  • 8 яну 2026 | 00:54
  • 607
  • 0
Семеньо шокира Тотнъм в добавеното време и донесе успеха на Борнемут

Семеньо шокира Тотнъм в добавеното време и донесе успеха на Борнемут

  • 8 яну 2026 | 00:38
  • 876
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 22369
  • 52
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 5418
  • 5
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 6715
  • 5
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 12156
  • 32
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 10018
  • 21
Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

  • 7 яну 2026 | 23:42
  • 7019
  • 5