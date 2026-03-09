Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Женският национален отбор тренира в зала "Колодрума" в Пловдив преди мача с Азербайджан

Женският национален отбор тренира в зала "Колодрума" в Пловдив преди мача с Азербайджан

  9 март 2026
Женският национален отбор тренира в зала "Колодрума" в Пловдив преди мача с Азербайджан

Националният отбор на България по баскетбол за жени проведе открита тренировка в зала "Колодрума" в Пловдив, където момичетата на Таня Гатева ще изиграят следващите си две домакинства от квалификациите за ЕвроБаскет 2027.

Националките ще посрещнат в "Колодрума" Азербайджан на 11 март (сряда) от 19:00 часа, както и отбора на Украйна на 14 март (събота), отново от 19:00 часа.

В днешното си занимание "лъвиците" бяха подкрепени и от президента на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков, който присъства на тренировката. 

Женският държавен тим на България до момента е с баланс от 3-0 в своята Група "Е" на пресявките, където е еднолично начело в класирането.   

Билетите за домакинствата в Пловдив са в продажба на kupibileti.bg. Входът ще бъде свободен за деца до 12 години, както и за организираните баскетболни школи.

Снимка: ФИБА

