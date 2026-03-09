Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кливланд ли ще е последната спирка в кариерата на ЛеБрон Джеймс?

Кливланд ли ще е последната спирка в кариерата на ЛеБрон Джеймс?

  • 9 март 2026 | 20:23
  • 1199
  • 0
Кливланд ли ще е последната спирка в кариерата на ЛеБрон Джеймс?

Бившият треньор на Лос Анджелис Лейкърс и легенда на Националната баскетболна асоциация (НБА) Байрън Скот даде мнението си за бъдещето на ЛеБрон Джеймс, прогнозирайки, че суперзвездата ще се завърне в Кливланд Кавалиърс, преди да сложи край на кариерата си.

„Мисля, че това е последната му година с Лейкърс и смятам, че вероятно ще се върне в Кливланд. Ще играе още една година там, а след това ще получи статуя и всички неща, които ще направят в Кливланд. Ще кръстят улици“, коментира Скот в своя подкаст, цитиран от специализираното издание basketnews.com.

Още десет мача продължиха интригата в НБА
Още десет мача продължиха интригата в НБА

ЛеБрон Джеймс, който ще навърши 42 години в края на декември, е един от определящите играчи в НБА от дебюта си през 2003-а.

През кариерата си той записва средно по 26.9 точки, 7.5 борби и 7.4 асистенции на мач.

Настоящият му отбор Лос Анджелис Лейкърс в момента е пети в Западната конференция с баланс 39-25.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Фолклорно-баскетболно шоу готвят за публиката в Пловдив от БФБаскетбол

Фолклорно-баскетболно шоу готвят за публиката в Пловдив от БФБаскетбол

  • 9 март 2026 | 15:45
  • 693
  • 0
Никола Йокич посочи кои играчи и отбори следи в Европа

Никола Йокич посочи кои играчи и отбори следи в Европа

  • 9 март 2026 | 15:28
  • 936
  • 1
Васил Евтимов изригна срещу БФБаскетбол: Страшно голямо неуважение, подиграха ни се

Васил Евтимов изригна срещу БФБаскетбол: Страшно голямо неуважение, подиграха ни се

  • 9 март 2026 | 14:15
  • 6501
  • 21
Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс в дербито на Тексас

Сан Антонио Спърс победи Хюстън Рокетс в дербито на Тексас

  • 9 март 2026 | 12:38
  • 787
  • 0
Победа за Сънс над Хорнетс в оспорван мач

Победа за Сънс над Хорнетс в оспорван мач

  • 9 март 2026 | 12:20
  • 1124
  • 0
Нова загуба за Пистънс, лидерската им позиция на Изток е застрашена

Нова загуба за Пистънс, лидерската им позиция на Изток е застрашена

  • 9 март 2026 | 09:53
  • 1264
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

  • 9 март 2026 | 19:57
  • 137597
  • 847
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 17505
  • 42
Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 17:24
  • 53248
  • 129
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 32552
  • 25
Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

  • 9 март 2026 | 17:31
  • 17142
  • 20
Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

  • 9 март 2026 | 18:42
  • 4925
  • 7