Кливланд ли ще е последната спирка в кариерата на ЛеБрон Джеймс?

Бившият треньор на Лос Анджелис Лейкърс и легенда на Националната баскетболна асоциация (НБА) Байрън Скот даде мнението си за бъдещето на ЛеБрон Джеймс, прогнозирайки, че суперзвездата ще се завърне в Кливланд Кавалиърс, преди да сложи край на кариерата си.
„Мисля, че това е последната му година с Лейкърс и смятам, че вероятно ще се върне в Кливланд. Ще играе още една година там, а след това ще получи статуя и всички неща, които ще направят в Кливланд. Ще кръстят улици“, коментира Скот в своя подкаст, цитиран от специализираното издание basketnews.com.
ЛеБрон Джеймс, който ще навърши 42 години в края на декември, е един от определящите играчи в НБА от дебюта си през 2003-а.
През кариерата си той записва средно по 26.9 точки, 7.5 борби и 7.4 асистенции на мач.
Настоящият му отбор Лос Анджелис Лейкърс в момента е пети в Западната конференция с баланс 39-25.
Снимки: Gettyimages