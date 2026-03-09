Кливланд ли ще е последната спирка в кариерата на ЛеБрон Джеймс?

Бившият треньор на Лос Анджелис Лейкърс и легенда на Националната баскетболна асоциация (НБА) Байрън Скот даде мнението си за бъдещето на ЛеБрон Джеймс, прогнозирайки, че суперзвездата ще се завърне в Кливланд Кавалиърс, преди да сложи край на кариерата си.

„Мисля, че това е последната му година с Лейкърс и смятам, че вероятно ще се върне в Кливланд. Ще играе още една година там, а след това ще получи статуя и всички неща, които ще направят в Кливланд. Ще кръстят улици“, коментира Скот в своя подкаст, цитиран от специализираното издание basketnews.com.

Oh wow, this is a MUST WATCH. You won’t believe your eyes after watching this flop!!! 👀🤯🤯



Are the antics of players like LeBron James making the NBA unwatchable?? 🤔🤔 pic.twitter.com/e2pymZ4Otz — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) March 6, 2026

Още десет мача продължиха интригата в НБА

ЛеБрон Джеймс, който ще навърши 42 години в края на декември, е един от определящите играчи в НБА от дебюта си през 2003-а.

През кариерата си той записва средно по 26.9 точки, 7.5 борби и 7.4 асистенции на мач.

Настоящият му отбор Лос Анджелис Лейкърс в момента е пети в Западната конференция с баланс 39-25.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages