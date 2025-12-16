Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Победа за Минчев и Кемниц в Еврокъп

Победа за Минчев и Кемниц в Еврокъп

  • 16 дек 2025 | 23:58
Победа за Минчев и Кемниц в Еврокъп

Йордан Минчев и Найнърс Кемниц постигнаха пета победа в турнира Еврокъп. В среща от Група В германският тим надделя като гост над литовския Лиеткабелис с 85:79. Българският национал вкара 4 точки (2/2 от игра) за малко под 18 минути игра, а към тях добави 7 борби, 1 асистенция и 1 чадър.

Найнърс взеха сериозен аванс на почивката, надигравайки противника през първото полувреме с 49:36. Опитът на литовците за обрат през второто полувреме не сполучи и Кемниц е вече с баланс 5-6 на шестата позиция в групата си. Лиеткабелис заема предпоследната девета позиция с 2 успеха и 9 поражения.

Шестима играчи на Кемниц завършиха срещата с двуцифрен брой точки, като Найк Сибанде и Кевин Йебо бяха най-резултатни за германците, съответно със 17 и 16 точки. За литовците 19 вкара естонецът Кристиан Куламае.

Снимки: Imago

