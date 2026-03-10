Следете НБА със Sportal.bg: Играят се първите три мача

В ранните часове на 10-и март се играят пет нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време. Лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с актив от 50 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с баланс от 45 успеха и 18 поражения (Източна конференция).

Програмната схема стартира в 1:00 часа сутринта българско време с мача между Кливланд Кавалиърс и Филаделфия 76ърс.

Половин час по-късно има още два мача, като в единия от тях Бруклин Нетс приема Мемфис Гризлис.

В другия мач по същото време Западният лидер Оклахома Сити Тъндър е домакин на Денвър Нъгетс.

В 3:00 часа Юта Джаз е домакин на Голдън Стейт Уориърс.

Последният мач за тази нощ започва в 4:00 часа и тогава ЛА Клипърс посреща Ню Йорк Никс.