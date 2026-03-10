Популярни
  3. Сезонът приключи за руски гард на Бруклин приключи

  • 10 март 2026 | 03:41
  • 119
  • 0
Гардът на Бруклин Нетс Егор Демин ще отсъства до края на настоящия сезон, съобщава пресслужбата на клуба.

Причината е засилена болка в левия му крак, свързана с плантарен фасциит. Очаква се руснакът да се завърне към тренировки в началото на извънсезонния период и да участва пълноценно по време на лятната подготовка.

Демин се присъедини към отбора на Ню Йорк, след като беше избран под общо осми номер в драфта на НБА през миналата 2025 г. В дебютния си сезон в Асоциацията гардът от Източна Европа успя да се наложи в отбора си и се включи в общо 52 мача, като в цели 45 от тях бе титуляр. В рамките на тези двубои баскетболистът оформи сметка от средно 10,3 точки, 3,2 борби, 3,3 асистенции, 0,8 откраднати топки и 0,3 блокади на мач.

