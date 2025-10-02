Президентът на WBC приветства навлизането на Дейна Уайт в бокса

В недвусмислен поздрав към своя колега ветеран в бойните спортове, президентът на Световния боксов съвет (WBC) Маурисио Сюлейман, даде ясно да се разбере на Дейна Уайт, че бизнес моделът в бокса не се променя с щракване на пръсти.

След като изслуша плановете на Уайт да търси промени във федералните регулации, които защитават боксьорите – по-специално чрез възможността да ранкира и награждава с пояси бойците, с които сключва договори – Сюлейман каза „добре дошли в бокса“ на Уайт и новия бранд "Zuffa Boxing", но също така му преподаде и урок по история.

Законопроект цели да преобрази бизнес модела в бокса по подобие на UFC

„Боксът е спортът на бедните по света... глобален спорт с огромна платформа, включваща... много повече международни промоутъри и стотици регионални такива“, написа Сюлейман в съобщение, публикувано в социалните мрежи на WBC. „В бокса има мениджъри и съветници, които договарят най-добрите [сделки] за своите бойци и така се защитават най-добрите интереси на всички боксьори, които стъпват на ринга.“

След като тази седмица обяви многогодишна сделка за излъчване с "Paramount+" и CBS, която ще стартира през януари, "Zuffa Boxing" е в процес на събиране на състав от бойци, като преглежда цели 450 спортисти, заяви Уайт пред "CBS Sports" в понеделник.

Уайт каза, че възнамерява да организира вътрешни двубои, без да се асоциира с четирите санкциониращи организации, включително WBC на Сюлейман. Той също така няма нужда от конкурентни промоутъри и се стреми да сключва ексклузивни договори с бойци, което би намалило значението на мениджърите. Организацията ще наподобява модела на UFC, който главният изпълнителен директор и президент на компанията Уайт ръководи повече от две десетилетия.

Сюлейман използва изявлението си, за да разграничи бокса като свободно предприемачество, а не като корпоративно контролирана структура, каквато е UFC.

„Боксът е пазар с отворена конкуренция, където боксьорите могат да избират от най-добрите налични опции и затова боксът е изкоренил експлоатацията и злоупотребата с власт“, написа Сюлейман. „Боксьорът е достойно човешко същество, а не стока, която да се използва за обогатяването само на няколко души“ в корпоративна среда.

„Боксьорите рискуват живота си на ринга, заслужават най-добрата грижа и защита и трябва да бъдат уважавани, подкрепяни и ценени.“