Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Президентът на WBC приветства навлизането на Дейна Уайт в бокса

Президентът на WBC приветства навлизането на Дейна Уайт в бокса

  • 2 окт 2025 | 11:02
  • 492
  • 0
Президентът на WBC приветства навлизането на Дейна Уайт в бокса

В недвусмислен поздрав към своя колега ветеран в бойните спортове, президентът на Световния боксов съвет (WBC) Маурисио Сюлейман, даде ясно да се разбере на Дейна Уайт, че бизнес моделът в бокса не се променя с щракване на пръсти.

След като изслуша плановете на Уайт да търси промени във федералните регулации, които защитават боксьорите – по-специално чрез възможността да ранкира и награждава с пояси бойците, с които сключва договори – Сюлейман каза „добре дошли в бокса“ на Уайт и новия бранд "Zuffa Boxing", но също така му преподаде и урок по история.

Законопроект цели да преобрази бизнес модела в бокса по подобие на UFC
Законопроект цели да преобрази бизнес модела в бокса по подобие на UFC

„Боксът е спортът на бедните по света... глобален спорт с огромна платформа, включваща... много повече международни промоутъри и стотици регионални такива“, написа Сюлейман в съобщение, публикувано в социалните мрежи на WBC. „В бокса има мениджъри и съветници, които договарят най-добрите [сделки] за своите бойци и така се защитават най-добрите интереси на всички боксьори, които стъпват на ринга.“

След като тази седмица обяви многогодишна сделка за излъчване с "Paramount+" и CBS, която ще стартира през януари, "Zuffa Boxing" е в процес на събиране на състав от бойци, като преглежда цели 450 спортисти, заяви Уайт пред "CBS Sports" в понеделник.

Уайт каза, че възнамерява да организира вътрешни двубои, без да се асоциира с четирите санкциониращи организации, включително WBC на Сюлейман. Той също така няма нужда от конкурентни промоутъри и се стреми да сключва ексклузивни договори с бойци, което би намалило значението на мениджърите. Организацията ще наподобява модела на UFC, който главният изпълнителен директор и президент на компанията Уайт ръководи повече от две десетилетия.

Сюлейман използва изявлението си, за да разграничи бокса като свободно предприемачество, а не като корпоративно контролирана структура, каквато е UFC.

„Боксът е пазар с отворена конкуренция, където боксьорите могат да избират от най-добрите налични опции и затова боксът е изкоренил експлоатацията и злоупотребата с власт“, написа Сюлейман. „Боксьорът е достойно човешко същество, а не стока, която да се използва за обогатяването само на няколко души“ в корпоративна среда.

„Боксьорите рискуват живота си на ринга, заслужават най-добрата грижа и защита и трябва да бъдат уважавани, подкрепяни и ценени.“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Янко Илиев на четвъртфинал на Европейското в Острава

Янко Илиев на четвъртфинал на Европейското в Острава

  • 2 окт 2025 | 08:32
  • 473
  • 0
Предстои четвърти турнир по кикбокс “Купа Варна“

Предстои четвърти турнир по кикбокс “Купа Варна“

  • 1 окт 2025 | 19:14
  • 481
  • 0
Христеа Нинова в Топ 8 на Европа

Христеа Нинова в Топ 8 на Европа

  • 1 окт 2025 | 18:08
  • 984
  • 0
Още награди за българските звезди в борбата

Още награди за българските звезди в борбата

  • 1 окт 2025 | 16:14
  • 1758
  • 0
Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

Иво Деспотов за изминалото Европейско по кикбокс: Тенденция е всяка година нивото да расте

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 589
  • 0
ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

ММА треньор: Кой ще поеме отговорност за представянето ни на Световното?

  • 1 окт 2025 | 15:34
  • 892
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

  • 2 окт 2025 | 10:19
  • 4143
  • 10
Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

Ще покаже ли Лудогорец отново доброто си лице срещу звездите от Ла Лига?

  • 2 окт 2025 | 08:00
  • 6601
  • 11
Евроволей 2026 във Варна, или в София?

Евроволей 2026 във Варна, или в София?

  • 2 окт 2025 | 10:09
  • 8446
  • 12
Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

Рашко Стоянов отговори на Филипов: Постоянното намиране на "външни врагове" е с цел да се прикрият реалните проблеми

  • 2 окт 2025 | 10:38
  • 6356
  • 1
Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

Добри новини за Христо Янев преди дербито с Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 11:15
  • 8691
  • 3
Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 7028
  • 0