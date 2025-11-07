Популярни
  „Опитвах се да ви кажа": Оскар Де Ла Оя твърди, че е бил прав за Дейна Уайт на фона на разследването на ФБР

  • 7 ное 2025 | 11:51
Оскар Де Ла Оя изпитва удоволствие да вижда съперниците си под напрежение.

Легендарният боксьор отново се прицели в Дейна Уайт във връзка с разследването за предполагаемо уреждане на мачове в UFC. Според Де Ла Оя това само доказва правотата му относно бизнесмените, с които си има работа Турки Алалших, и смята, че цялата сага подкопава собствените им цели в спорта.

Дейна Уайт: ФБР разследва уреждане на мачове в UFC
„Един от враговете ми е врял и кипял“, заяви Де Ла Оя. „Моят приятел Дейна Уайт и UFC са разследвани от ФБР за предполагаемо уреждане на над сто мача, като последният беше през уикенда. Беше невероятно подозрително, просто "уау". Някой изненадан ли е изобщо?“

„Опитвах се да ви кажа, че тези типове от TKO са боклуци, а сега се опитват да променят Закона „Мохамед Али“, за да прецакат боксьорите. Махайте се от нашия спорт. Всичко, до което се докоснете, се превръща в пълна каша. А сега ФБР ви диша във врата, успех.“

„Има ли изобщо млад боксьор, който е достатъчно луд, за да провали кариерата си, като подпише с вашата скапана лига? Те искат собствени правила, собствен пояс, собствен ринг, собствена санкция, за да направят точно това, което направиха с UFC, което им донесе дело за 400 милиона долара от бивши бойци, а сега и федерално разследване за незаконна дейност. Ще видим как ще се развият нещата.“

