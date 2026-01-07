Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Аугсбург
  3. Австрийски национал се завърна в Аугсбург

Австрийски национал се завърна в Аугсбург

  • 7 яну 2026 | 15:57
  • 241
  • 0
Австрийски национал се завърна в Аугсбург

Австрийският национал Михаел Грегорич подписа с Аугсбург и отново ще играе за отбора от Бундеслигата, съобщиха от пресслужбата на клуба. 31-годишният нападател ще се присъедини под наем до края на сезона с опция да му бъде предложен постоянен договор през лятото.

Грегорич беше част от Аугсбург между 2017 и 2022 година, записвайки 129 участия, в които отбеляза 31 гола. Освен за баварския тим той е играл и за Хамбургер ШФ, Шалке 04 и Фрайбург, а през лятото премина в датския Брьондби. С фланелката на Австрия опитният футболист има 23 попадения в 72 мача.

Аугсбург, който в момента е с временен наставник в лицето на Мануел Баум, заема 15-ата позиция в германското първенство и има 14 точки след 15 кръга.

