Австрийски национал се завърна в Аугсбург

Австрийският национал Михаел Грегорич подписа с Аугсбург и отново ще играе за отбора от Бундеслигата, съобщиха от пресслужбата на клуба. 31-годишният нападател ще се присъедини под наем до края на сезона с опция да му бъде предложен постоянен договор през лятото.

Грегорич беше част от Аугсбург между 2017 и 2022 година, записвайки 129 участия, в които отбеляза 31 гола. Освен за баварския тим той е играл и за Хамбургер ШФ, Шалке 04 и Фрайбург, а през лятото премина в датския Брьондби. С фланелката на Австрия опитният футболист има 23 попадения в 72 мача.

He’s back! Michael Gregoritsch returns to Augsburg. ✍️



The Austrian international joins from Brøndby IF on a loan deal with an option to buy.



Welcome back to the family, Michael! ❤️💚🤍 pic.twitter.com/JBlnibDqDA — FC Augsburg (@FCA_World) January 7, 2026

Аугсбург, който в момента е с временен наставник в лицето на Мануел Баум, заема 15-ата позиция в германското първенство и има 14 точки след 15 кръга.